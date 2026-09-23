Corte Suprema archivó indagación a 32 congresistas por el escándalo de recomendados en la DIAN

SEMANA conoció en exclusiva el auto de la Corte Suprema de Justicia que le archivó la investigación preliminar a 32 congresistas y excongresistas por el escándalo de recomendados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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La denuncia había sido presentada por el exdirector de la entidad, Luis Carlos Reyes, en febrero de 2025.

En esa oportunidad se mencionaba a un grupo de congresistas “habrían ejercido influencias indebidas para que el citado director procediera a nombrar en algunos cargos estratégicos a personas recomendadas por ellos”.

Con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, de la Sala de Instrucción, se determinó que no existían bases para abrir una investigación de fondo.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes reaccionó al informe de SEMANA. Foto: Semana

“(...) De tal valoración conjunta del material probatorio razonablemente practicado en esta fase preliminar permite colegir, como ya se indicó, que los citados aforados hubieran utilizado su investidura para quebrantar la moralidad, imparcialidad, neutralidad, transparencia e igualdad al momento de realizar los nombramientos de funcionarios de la DIAN en el ejercicio de la función pública”, señala uno de los apartes de la decisión de 51 páginas conocida por SEMANA.

“Pues aun cuando se recibieron varias hojas de vida, aparentemente, a través del enlace legislativo de la entidad, los nombramientos de ingresos, ascensos, traslados y de directores seccionales se realizaron a discreción del Director General, con el cumplimiento de los requisitos legales”, añade.

Por estas razones, se consideró que no existían motivos para abrir un proceso por tráfico de influencias, ya que los hechos denunciados carecen de “demostración fáctica”.

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La decisión cobija a los congresistas Alberto Rafael Deluque Zuleta, Mauricio Parodi Díaz, Enrique Cabrales Baquero, Saray Elena Robayo Bechara, Liliana Esther Bitar Castilla y Ciro Antonio Rodríguez Pinzón.

Así como a Yenica Sugein Acosta Infante, Daniel Restrepo Carmona, Armando Antonio Zarabaín de Arce, Édgar Jesús Díaz Contreras, Sandra Yaneth Jaimes Cruz, Carlos Mario Farelo Daza, Ángela María Vergara González.

Germán Alcides Blancp Álvarez, Leonardo de Jesús Gallego Arroyave, Antonio Correa Jiménez, José Alejandro Martínez Sánchez, Silvio José Carrasquilla Torres, Fernando David Niño Mendoza, Óscar Darío Pérez Pineda, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo.

La lista la complementan Carlos Alberto Cuenca Chaux, Juan Carlos Garcés Rojas, Efraín José Cepeda Sarabia, Juan Sammy Merheg Marun, Olga Lucía Velásquez Nieto, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Dorina Hernández Palomino, Julio Alberto Elías Vidal, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Mónica Karina Bocanegra Pantoja.