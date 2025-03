Exministro Luis Carlos Reyes: “Aporté a la Corte Suprema el conocimiento que tengo sobre el traslado de recursos de la Dian a la UNGRD”

“Aporté a la Corte Suprema el conocimiento que tengo acerca del traslado de recursos de la Dian a la UNGRD. Con este testimonio espero que se aclaren las circunstancias en las cuales, potencialmente , se desviaron recursos públicos inicialmente destinados a la lucha contra la evasión tributaria y el contrabando a fines no deseables”, informó Reyes.

La denuncia del exministro sobre el traslado de recursos de la Dian a la UNGRD no es de poca monta porque hoy la justicia investiga al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, porque él, al parecer, se convirtió en el cerebro que empujó el giro de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para entregarlos al expresidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle.

El exministro Luis Carlos Reyes le confesó a SEMANA que teme por su vida. Hoy tiene escoltas, pero no descarta que su esquema de seguridad se reduzca tras su salida del cargo. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Hubo- añadió el exministro- “un debate chistoso con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Una proposición de traslado presupuestal tiene que contar con el aval del Ministro de Hacienda. El procedimiento formal para ese aval está establecido en la Ley Quinta, en la cual se pregunta si hay alguna objeción, y el silencio del Ministerio de Hacienda frente a eso constituyó un aval. El ministro Bonilla insistió mucho en que él no le había puesto el chulo a la proposición y que eso había pasado sin aval. El chulo no está en la ley; el traslado presupuestal se hizo con todo el procedimiento para que contara con un aval del MinHacienda. Ese ‘aval implícito’ que dio el ministro es el punto final. Ahí es muy importante que la justicia empiece a conectar estas cosas. No están desconectadas: el escándalo de la UNGRD y el intento constante de infiltración por parte de la Dian”.