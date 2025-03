Luis Carlos Reyes denuncia desvío dineros de la Dian a la UNGRD, y hace confesiones sobre Laura Sarabia, Ricardo Bonilla y Roy Barreras

SEMANA: ¿Por qué salió del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo?

LUIS CARLOS REYES (L.R.): No recibí ninguna explicación. Hubo una llamada desde el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) a la Secretaría General del Ministerio, en la que le anunciaron al secretario que mi renuncia protocolaria había sido aceptada. Le escribí al presidente Gustavo Petro, le conté que me habían llamado y me habían informado que mi renuncia había sido aceptada. Le dije que muchas gracias por confiar en mí en estos dos años y medio, y le deseé el mayor de los éxitos en la implementación de su programa de gobierno. Él me respondió: ‘Gracias, Luis Carlos’.

SEMANA: ¿También estuvo detrás de su salida el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla?

L.R.: De mi salida de la Dian, por supuesto que sí. Al negársele a miembros de las comisiones económicas del Congreso, terceras y cuartas, las aduanas y parte de los 10.000 cargos que se habían creado, dificultó la relación de trabajo legislativo usual que ha existido entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda. Esto no empezó en este Gobierno. Las comisiones económicas del Congreso se sienten dueñas de dos cosas muy importantes: de los cupos indicativos y de los puestos en la Dian. Para que el Ministerio de Hacienda pase sus leyes, necesita la cooperación de las comisiones terceras y cuartas. Y cuando un director de la Dian les niega lo que consideran que es suyo, le generan una presión enorme al Ministerio de Hacienda para sacar al director.

SEMANA: Siempre se especuló que usted tenía una mala relación con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. ¿Fue así?

L.R.: Bonilla muchas veces decía en público y en los Confis (Consejo Superior de Política Fiscal): ‘Es que usted no sabe trabajar con el Congreso’. Recuerdo la primera conversación que él y yo tuvimos cuando estaba recién nombrado en Hacienda. Yo le hablé sobre todo este manejo de los cupos indicativos y le dije: ‘Esto ha sido de conocimiento muy público, hay estudios académicos al respecto, y uno de ellos publicado a nivel internacional lo escribió su hijo, Leonardo Bonilla, un investigador del Banco de la República, donde se detalla claramente cómo funciona este mecanismo’.

SEMANA: Es decir, no lo sorprendió cuando Ricardo Bonilla resultó involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD...

L.R.: No solo no me sorprendió. Yo alerté al presidente Petro acerca de lo que estaba pasando en el Ministerio de Hacienda. A finales de 2023 hubo una reunión de planeación estratégica en la Presidencia en la que estaban miembros del gabinete y algunos directores de entidades. El presidente habló de los cupos indicativos, sobre cómo en gobiernos anteriores, a través de grandes obras de infraestructura vial 4G, se repartían cupos para amigos de gobiernos pasados y congresistas que apoyaban las leyes. Petro dijo que él no era así, que en su Gobierno eso no se hacía, y pidió que si alguien sabía de esas prácticas denunciara. Yo sabía con suficiente certeza lo que ocurría en mi edificio (donde funciona la Dian y MinHacienda), por eso, en ese ambiente privado, le dije a Petro: ‘Presidente, dado lo que usted dice, me parece muy importante informarle que en el Ministerio de Hacienda se siguen repartiendo cupos indicativos; sigue manejando esto la señora Andrea Ramírez, asesora de Ricardo Bonilla, quien está en licencia de maternidad, pero sé de buena fuente que sigue supervisando lo que hace María Alejandra Benavides. Ramírez viene de gobiernos anteriores, donde, seguramente, cumplió un papel muy parecido’.

Luis Carlos Reyes asegura que el exministro Ricardo Bonilla estuvo detrás de su salida de la Dian. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: ¿Y qué le dijo Petro?

L.R.: El presidente Petro miró al ministro Ricardo Bonilla y le preguntó: ‘¿Esto es verdad?’ ‘¿Esto es cierto?’ El presidente se mostró muy sorprendido, se enfureció y le insistió al ministro: ‘¿Eso es verdad? ¿En el Ministerio de Hacienda se están repartiendo cupos indicativos?’. Bonilla no respondió nada.

SEMANA: ¿Cambiaron de tema?

L.R.: Quien sí habló fue la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz, quien estaba sentada a mi derecha. Se exaltó, se timbró y dijo: ‘No, un momento, yo aquí tengo que hacer un llamado al orden. Este tipo de cosas que se están diciendo son muy serias; las paredes tienen oídos y aquí todo se filtra. Eso no se puede decir así’. Le refuté: ‘¿Cuál es el misterio consejera? Todo el mundo sabe que eso es así’. Y ella remató: ‘Pues sí, todo el mundo sabe que es así, pero no se puede decir de esa manera’. Le puedo contar más cosas de esa reunión que no se saben.

SEMANA: Adelante...

L.R.: En esa reunión estaba el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. Durante un receso, después de haber hablado, me dijo: ‘Oiga, director, aplaudo que usted haya traído eso a colación. Muchas gracias por decir eso. La señora Andrea Ramírez es una extorsionista. Imagínese que ella le cobraba a uno por anticipado por hacer los trámites en el Ministerio de Hacienda’. Dussán decía que cuando fue representante de la Comisión Tercera de la Cámara, ella le cobraba por anticipado algunos temas.

SEMANA: ¿O sea que cuando les daban a los congresistas alguna participación, ella cobraba por anticipado?

L.R.: Eso me dijo el presidente de Colpensiones.

SEMANA: Es decir, Ricardo Bonilla tiene mucho que explicarle a la justicia, según usted.

L.R.: Muchísimo. Él tiene que responder por su papel en la campaña de desprestigio hacia la lucha contra el contrabando que venía realizándose exitosamente en la Dian. También en la campaña de desprestigio que buscó al presentar una caída en el recaudo, cuando en realidad fueron los dos años de más alto recaudo de la Dian. Esa campaña de desprestigio costó bastante en la institucionalidad del país y, sobre todo ,a una institucionalidad que se había montado con mucho esfuerzo por instrucción del presidente Petro para detener el clientelismo en la entidad.

Luis Carlos Reyes dice que 200.000 millones de pesos terminaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿Es cierto que parte del presupuesto de la Dian para contratar a personal de planta lo desviaron a la UNGRD?

L.R.: En efecto. Durante el debate de la adición presupuestal de 2023 en el Senado, unos congresistas a los que se les había negado aduanas y puestos de más bajo perfil en la Dian, fueron muy claros en que iban a pasar una proposición de traslado presupuestal de 200.000 millones de pesos de la Dian a la UNGRD. Fueron varios congresistas, pero jugó un papel prominente el senador Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal, y Jairo Castellanos (del Partido En Marcha, de Juan Fernando Cristo), aunque la lista es larga. Hubo un debate chistoso con el ministro Bonilla. Una proposición de traslado presupuestal tiene que contar con el aval del Ministro de Hacienda. El procedimiento formal para ese aval está establecido en la Ley Quinta, en la cual se pregunta si hay alguna objeción, y el silencio del Ministerio de Hacienda frente a eso constituyó un aval. El ministro Bonilla insistió mucho en que él no le había puesto el chulo a la proposición y que eso había pasado sin aval. El chulo no está en la ley; el traslado presupuestal se hizo con todo el procedimiento para que contara con un aval del MinHacienda. Ese ‘aval implícito’ que dio el ministro es el punto final. Ahí es muy importante que la justicia empiece a conectar estas cosas. No están desconectadas: el escándalo de la UNGRD y el intento constante de infiltración por parte de la Dian.

SEMANA: ¿Los 200.000 millones terminaron en la UNGRD?

L.R.: Terminaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Después de haberle mencionado esto al presidente, otros fondos de recursos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda se le trasladaron a la Dian para compensar ese hueco que había quedado, pero esos 200.000 millones de pesos que inicialmente eran de la Dian sí fueron a la UNGRD, y el presupuesto de esa entidad aumentó con el resultado de esa proposición.

SEMANA: A lo mejor fueron los recursos con los que se compraron los camiones de la UNGRD que hoy se están pudriendo en La Guajira...

L.R.: Me imagino que los técnicos del Ministerio de Hacienda dirán que, por principio de unidad de caja, terminaron en todas partes, pero esos sofismas se los dejo a ellos.

SEMANA: ¿Bonilla entró en el mismo sistema corrupto que criticó Petro cuando fue congresista?

L.R.: Hay indicios suficientemente fuertes. Por eso está investigándolo la justicia.

SEMANA: Cuando la prensa revela el listado de congresistas que le recomendaron a usted directores para aduanas en varias regiones, ¿Petro sabía que usted hablaría con la prensa?

L.R.: Cuando W Radio publicó ese documento que le entregué a la Fiscalía hace más de un año y me empezaron a hacer preguntas, sí sentí que tenía un deber ciudadano de ser transparente con respecto a mi actuar. Por eso, empecé a hablar. El presidente no sabía que el listado iba a salir. Y cuando se divulgó, no me dijo nada. Él es de pocas palabras.

SEMANA: Es que usted habló hasta del favor que le pidió Juan Fernando Petro cuando le recomendó en su oficina nombrar a un director de la Dian en Buenaventura, cercano a Papá Pitufo...

L.R.: Yo se lo conté al presidente en un viaje, mientras volábamos en el avión presidencial rumbo a Barrancabermeja. Quise hablarle sobre algunas personas prominentes que habían hecho recomendaciones, entre ellas, Nicolás Petro y Adelina Covo. También le dije: ‘Juan Fernando Petro vino a hacerme esas recomendaciones’. Y él me respondió: ‘¡Qué! ¿Mi hermano qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que estar haciendo en la Dian?’. Le vi la cara descompuesta, sorprendido, profundamente decepcionado.

SEMANA: ¿Tiene una lista de congresistas beneficiados con cupos indicativos?

L.R.: No. Es muy probable que yo haya dicho que esas listas existen y que las tenía la señora Andrea Ramírez, del Ministerio de Hacienda. Sé que existen porque en el pasado se han filtrado. Esta lista que yo le remití a la Fiscalía tiene, en algunos casos, un cruce importante de congresistas con los que aparecen en los cupos indicativos (de la UNGRD). No me genera ninguna sorpresa porque la bancada de los cupos indicativos y la bancada del contrabando se cruzan, se entremezclan y son negocio de las mismas personas.

Luis Carlos Reyes asegura que al principio del Gobierno, Laura Sarabia le remitió por chats hojas de vida. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿Laura Sarabia también le pidió puestos en la Dian?

L.R.: Al principio del Gobierno. Laura me remitió por chats hojas de vida, no muchas; recuerdo en particular una, de la cual me dijo: ‘Esta es para fiscalización y es del presidente’. Fiscalización es un área muy delicada, de alta vulnerabilidad a cualquier tipo de infiltración por parte del contrabando. Laura Sarabia le hacía seguimiento a la hoja de vida, y yo le respondía que sí, que estábamos revisando. Y antes de un encuentro con el presidente, en el que yo le iba a hablar del tema, ella me llevó hasta el despacho, y antes de producirse la reunión, me dijo: ‘Director, quiero manifestarle que el presidente no manda hojas de vida’. Finalmente, no se nombró.

SEMANA: ¿Qué tanta influencia ejercía Laura Sarabia?

L.R.: Laura es muy hábil para moverse en las ambigüedades. Cuando a uno le mandan un mensaje ambiguo que tiene tres posibles interpretaciones y ella es la jefe de despacho, pues uno qué cree, uno asume que es verdad. Si a uno le envían una hoja de vida para fiscalización, hay miles en la Dian, pero ella no especifica. Ella se mueve muy bien entre esas ambigüedades. Yo creo que ella deja que la gente asuma lo que le conviene, y cuando la gente asume lo que ella quiere y lo hace, logra lo que busca. Y si se le paran, ella puede decir: ‘Es que nunca dije eso’.

SEMANA: ¿Es una manera de engañar?

L.R.: Es una forma de no conducirse de manera transparente; es una forma de no hablar con toda la verdad. Sí, eso es un engaño. Tengo chats con ella. Laura dijo en Twitter que cuando uno tiene pruebas, no sé qué cosas. Tengo que reconocer que tiene un buen punto. Esa relación con Laura, su manera de actuar, se la conté a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cuando iba de salida de la Dian. Ese día yo entregué la lista de congresistas que el público conoce. Esa lista no estaba aislada. Había un documento que la acompañaba en el que conté las cosas más sensibles; fue el papel que, a mi juicio, Laura Sarabia jugaba dentro de Presidencia. Quien debe determinar si hay o no delito es la justicia.

SEMANA: ¿Qué le dijo a la fiscal sobre Laura Sarabia?

L.R.: La fiscal estaba recién llegada a su cargo, tomaba atenta nota y hacía el comentario como ‘complicado’. Son indicios preocupantes.

SEMANA: ¿Pero qué le dijo sobre Sarabia?

L.R.: Le hablé sobre su manera de conducirse, sobre todo la habilidad que ella tiene para moverse en las ambigüedades y desmarcarse de cualquier responsabilidad directa por cosas que, en cualquier caso, la gente termina haciendo al hablar con ella. Le manifesté mi percepción –son cosas subjetivas, pero no quiere decir que son falsas– de que Laura Sarabia estaba moviendo fichas para que yo saliera de la Dian.

SEMANA: ¿Por qué Laura Sarabia quería sacarlo de la Dian?

L.R.: Habría que preguntárselo a ella. En una oportunidad, por ejemplo, Laura Sarabia me dijo que el presidente había pedido mi renuncia. Pero me di cuenta de que no era así. Ella me dijo que Petro quería que renunciara y me fuera a Washington como representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. Pero como eso no era lo que el presidente estaba pidiendo, hice caso omiso a esas instrucciones y seguí en el cargo.

SEMANA: ¿Metió las manos Diego Marín o Papá Pitufo para que saliera?

L.R.: Sí sé que Papá Pitufo tenía todo el interés de sacarme, no solo a mí, sino al equipo que había llevado a la Dian. A mí me contaron, cuando salí de la entidad, que el ministro Ricardo Bonilla dio órdenes de averiguar cuáles eran todas las personas que habían entrado desde el 7 de agosto de 2022 conmigo y sacarlas. Es muy curioso que un ministro de Hacienda dé instrucciones de sacar a las personas que llegaron durante el gobierno del presidente Petro (altos cargos).

SEMANA: Papá Pitufo quería sacarlo de la Dian, y el ministro Ricardo Bonilla también. ¿No hay una relación?

L.R.: No tengo conocimiento sobre si hay una relación directa. Lo cierto es que los dos, directa o indirectamente, terminaron trabajando para el mismo fin.

SEMANA: ¿Francia Márquez le pidió recomendaciones?

L.R.: Alguna vez me recomendó a una asesora de comunicaciones. No es un cargo crítico ni mucho menos. Me pareció muy interesante la hoja de vida y la contraté.

SEMANA: El país conoce un listado de congresistas que le pidieron recomendaciones. ¿Hay otra lista?

L.R.: En el documento que yo le entregué a la fiscal Luz Adriana Camargo hay otra lista. Esa no se ha hecho pública; lo debe manejar la Fiscalía. Es importante que se sepa que hay otra lista, y está en conocimiento de la Corte Suprema. Hay una lista similar a la que se hizo pública, pero viene del Gobierno pasado. Estaba en posesión de la Dian cuando llegué. Es una lista larga. Lo importante es que está en manos de las autoridades que deben investigar.

El ministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, hizo fuertes acusaciones sobre corrupción contra Roy Barreras. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Usted denunció a Roy Barreras porque cuando fue presidente del Senado le hizo cinco recomendaciones para cargos de la Dian en Buenaventura. ¿Tiene algo más que decir?

L.R.: Después de esa cena con Roy, cuando él me habló de las recomendaciones, en el recinto del Senado, en la plenaria cuando se estaba votando la reforma tributaria 2022, él, quien ese momento estaba en su proceso de quimioterapia por su cáncer, de un momento a otro me agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante, y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar: ‘Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’. Como yo le había contado al presidente Petro las recomendaciones que me había hecho Roy, me imagino que le llamó la atención. Se sintió bastante amenazante.

SEMANA: ¿Le preocupó cuando Roy Barreras habló de ‘quebrarle las piernas’ a un futbolista, haciendo referencia, al parecer, a usted?

L.R.: Claro. La analogía que hacía Roy cuando me comparaba con un futbolista joven y talentoso, un Messi al que le podían romper las piernas, pero que, afortunadamente, contaba con el respaldo del presidente del Senado, se siente y es objetivamente amenazante.

SEMANA: ¿Barreras le ayudó a ingresar a la Dian?

L.R.: Él mismo dijo que me había presentado con el presidente. Muchas personas me recomendaron para el cargo porque yo era una persona conocida como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Me consta que distintas personas le plantearon al presidente que yo sería un buen director de la Dian, una de ellas, Roy. Lo interesante es ver el nivel de frustración e indignación de él al decir: ‘Yo se lo presenté al presidente’. Hablando de psicología y psiquiatría, Roy Barreras, por sus declaraciones, parece que recomendar a alguien le da cierto nivel de autoridad. Entonces, ¿qué hacía él recomendando a directores de aduanas en Buenaventura y Cali? Es una buena pregunta.

SEMANA: Roy Barreras promete llevarlo a la justicia...

L.R.: Vamos, corriendo, me muero de ganas. Tengo los chats con Roy y ya los tiene la Corte Suprema. Ahí verán que él me pidió que nos reuniéramos, me dio una dirección; le respondí que sí, que ya iba para allá. Luego, hablamos en vivo y en directo, y me entregó unas hojas de vida en sobres de manila, como lo hacen los verdaderos conocedores del tema.

SEMANA: Hablemos de Armando Benedetti, quien, según usted, también le recomendó hojas de vida para la aduana en Barranquilla.

L.R.: Primero fue la reunión con Nicolás Petro y Adelina Covo, donde me hablaron del tema. Después, Armando Benedetti me escribió vía WhatsApp para hacerles seguimiento a las hojas de vida. La reunión la pidió Adelina, su suegra. Nos vimos en el Starbucks de la Zona G, en el norte de Bogotá. Allí, ella me entregó unas hojas de vida en unos sobres de manila. Tanto Adelina como Nicolás me hablaron de la importancia que ellos consideraban que tenía que la Dian tuviera en sus seccionales de la Costa Caribe a personas que fueran de allá, que entendieran bien la situación regional, que rompiera un poco las dinámicas centralistas del Estado. Ese fue el discurso y, por eso, me recomendaron a las tres personas.

Luis Carlos Reyes asegura que Armando Benedetti le hizo seguimiento a las hojas de vida. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿Benedetti les hizo seguimiento a las hojas de vida?

L.R.: Sí, lo hacía vía llamadas. Una vez en Cúcuta, en una reunión binacional entre Venezuela y Colombia, cuando él estaba de embajador, hablamos otra vez del tema. Recuerdo una llamada con él Me acuerdo una llamada con él en la que le dije: ‘Vamos a hacer un concurso en la Dian’. Y él me respondió: ‘Como recomendación personal, de amigo, eso de tanto concurso no es bueno porque a la gente que se lo gana se le sube el poder a la cabeza y después son difíciles de manejar. Lo mejor es que la gente le deba algo a uno, que deba ese favor’.

SEMANA: ¿El magistrado Vladimir Fernández también recomendó una hoja de vida?