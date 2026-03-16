Se frustró testimonio clave de Luis Carlos Reyes contra Roy Barreras en proceso por recomendados de la Dian

Se cayó el testimonio clave que el exministro de Comercio de Petro y ahora fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano, Luis Carlos Reyes, iba a dar en el proceso de ‘muerte política’ que avanza en contra del excongresista, exembajador y actual candidato a la Presidencia de la República, Roy Barreras.

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Aunque la magistrada Elizabeth Becerra expidió un auto citando a Luis Carlos Reyes para que diera su testimonio dentro de ese proceso durante la mañana del lunes 16 de marzo, la diligencia finalmente se pospuso por una apelación que habría pendiente, según fuentes del alto tribunal.

A esa misma diligencia también estaba citada la congresista Gloria Arizabaleta, expareja de Barreras, quien —según Reyes— prestó su casa para una reunión en la que el candidato a la Presidencia le entregó varias hojas de vida en sobres de manila para cargos “extremadamente sensibles” en las aduanas del Pacífico, relató el exdirector de la Dian a la Corte.

Luis Carlos Reyes ahora es fórmula vicepresidencial del exministro TIC de Petro, Mauricio Lizcano. Foto: Cortesía: Campaña política de Lizcano

Ahora el Consejo de Estado deberá reprogramar esos testimonios claves dentro del proceso que busca la pérdida de investidura del excongresista Roy Barreras por el escándalo que destapó el exfuncionario del Gobierno Petro, que se conoció como los recomendados de la Dian.

Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia anunció el archivo de la investigación contra 26 congresistas señalados de pedir cargos en la Dian; sin embargo, el proceso en esa instancia se mantiene contra el candidato presidencial y los congresistas Gloria Arizabaleta y Jairo Castellanos, quien presidió la Comisión de Acusación, célula encargada de investigar al presidente de la República.

El escándalo que hoy tiene a Roy Barreras en este proceso en el Consejo de Estado empezó después de que el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, asegurara que el entonces presidente del Senado lo buscó para recomendarle a varias personas en cargos directivos de esa entidad, específicamente en Buenaventura, una de las zonas más golpeadas por el contrabando y el narcotráfico.

Lo grave del asunto es que en medio de esas revelaciones, las autoridades adelantaron un allanamiento a la casa de Diego Marín, alias Papá Pitufo, el conocido zar del contrabando, en donde encontraron las hojas de vida que —supuestamente— Roy Barreras le habría entregado al entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes.