Roy Barreras pide a la Corte Suprema escuchar dos testigos claves dentro de su proceso por recomendados en la Dian

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a la secretaria de la Comisión Primera del Senado y a una persona que trabajó en el Congreso.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 12:44 a. m.
El ministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, hizo fuertes acusaciones sobre corrupción contra Roy Barreras.
Después de que el exministro de Comercio y exdirector de la Dian durante el Gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, salpicó al excongresista y exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, en el escándalo de recomendados al interior de la Dirección de Impuestos, este último se ha defendido de todas las formas posibles.

La nueva estrategia de Barreras fue pedirle a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que escuche a dos testigos que podrían terminar siendo claves sobre las declaraciones de Reyes contra su excompañero dentro del Gobierno Petro.

Por eso, la magistrada Cristina Lombana, responsable de este caso, citó para este miércoles 3 de septiembre a los dos testigos con el que el exsenador Roy Barreras pretende desvirtuar las afirmaciones del exministro de Comercio en su contra.

El documento, conocido por SEMANA, confirma que Yury Lineth Sierra Torres, secretaria general de la Comisión Primera del Senado, tendrá que declarar a las 10:00 a.m. de manera presencial en las instalaciones de la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá.

Roy Barreras.
Mientras que Carlos Alberto Monsalve Monje, quien habría trabajado en el Senado de la República y sería una persona cercana al exdiplomático, deberá presentarse a la diligencia a partir de las 12:00 p.m. de este miércoles 3 de septiembre.

Luis Carlos Reyes sigue dando testimonio:

En el documento conocido por esta revista también se notificó que el próximo viernes 5 de septiembre, el exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, deberá presentarse a partir de las 9:00 a. m. para que continúe su declaración dentro de este proceso.

Cristina Lombana
El exdirector de la Dian denunció que a principio de su administración, llegaron varios congresistas a recomendarle personas para cargos claves dentro de la Dian como las direcciones de Buenaventura, Cali y Cartagena, donde quedan los principales puertos permeados por el contrabando y el narcotráfico.

En su denuncia apareció el nombre del expresidente del Senado, Roy Barreras, quien supuestamente lo habría intimidado diciéndole: “Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas”, después de que le habría pedido nombrar a personas en las direcciones de Cali y Buenaventura.

Dentro de esta investigación hay por lo menos 60 investigados como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, el investigado senador Ciro Ramírez y hasta el actual procurador General, Gregorio Eljach.

