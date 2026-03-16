Política

Luis Carlos Reyes se aparta de la campaña de Mauricio Lizcano por asuntos familiares: habrá nueva fórmula vicepresidencial

El exdirector de la Dian se dedicará a su familia y se alista para ser papá.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 3:15 p. m.
Luis Carlos Reyes ya no será la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano.
Luis Carlos Reyes ya no será la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano. Foto: Cortesía: Campaña política de Lizcano

Luis Carlos Reyes ya no será la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano para las elecciones de este 2026. El exdirector de la Dian se apartó de la campaña para dedicarse a su familia, porque se prepara para ser padre.

El anuncio fue hecho por el mismo Lizcano, quien tiene hasta el 20 de marzo para confirmar ante la Registraduría quién será su nuevo fórmula para la contienda que se disputará el 31 domingo 31 de mayo.

“He recibido una llamada de Luis Carlos Reyes donde me informa que el embarazo de su esposa, que ya es de alto riesgo, tiene unas complicaciones en las próximas semanas. Después de analizarlo mucho, de hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le puede dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días”, relató Lizcano.

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El candidato había presentado a Reyes como su fórmula vicepresidencial el pasado viernes, 13 de marzo, el mismo día que vencía el plazo trazado en el calendario electoral para inscribir las candidaturas a la Casa de Nariño.

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Ahora, así como la ley establece un cronograma para manifestar de manera oficial la intención de participar en los comicios, la norma también permite un plazo para hacer modificaciones por motivos de fuerza mayor, como es el caso de la aspiración de Lizcano.

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“Como padre de cinco hijos y que mi esposa, además, tuvo un embarazo de alto riesgo, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de poner una campaña por encima de la propia familia. Es una noticia que golpea la campaña, sin embargo, espero que más adelante con sus condiciones y su liderazgo nos pueda acompañar en otros roles en el gobierno o la campaña, una vez resuelva sus problemas familiares”, comentó Lizcano.

La de la fórmula vicepresidencial de Lizcano es, por lo pronto, la única modificación que se ha anunciado a las candidaturas para la primera vuelta presidencial.