El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló una vez más sobre su interés de participar en las elecciones regionales de 2027 para buscar la Alcaldía de Barranquilla.

Benedetti destapó sus intenciones políticas en medio de una rueda de prensa en la que una periodista le preguntó sobre si aspiraría a los próximos comicios en los que se definirá al sucesor del alcalde Alejandro Char.

”Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Aquí todo está muy monopolizado", expresó Benedetti en su conversación con los medios de comunicación.

Armando Benedetti confirmó que quiere competir por la Alcaldía de Barranquilla en 2027

El tema volvió a colación en medio de una entrevista con Caracol Radio en la que aseguró que su intención es evitar que en Barranquilla suceda lo mismo que ya ha pasado en Bogotá, en relación con la representación política. Además, destacó la representación política que alcanzó el Pacto Histórico en el Atlántico.

“No se habla absolutamente nada de política y mucho menos de las presidenciales. Algunos salieron con el tema de por qué yo no me lanzaba a la Alcaldía ya que se ve una nueva fuerza en la ciudad que nunca antes había pasado”, comentó el ministro.

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Pese a que Benedetti esquiva incurrir en declaraciones que lo vinculen con participación en política para los comicios de este 2026, el funcionario de la administración de Gustavo Petro ratifica que tendría proyectos personales de cara al 2027.

“Igual, también me hacen pensar a mí de que me dan ganas de inscribirme a la Alcaldía de Barranquilla, lo cual no es participación en política porque el momento de inscribir la candidatura es en 2027″, expresó el encargado de la cartera política del Gobierno.

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El ministro reconoció que la casa Char ha hecho un “gran trabajo” por hacer que la ciudad sea grande, pero dijo que ese grupo político que ha gobernado la ciudad durante varias administraciones no ha conseguido que sea esta se convierta en la primera ciudad de la región.

“Ya llegó el momento de que está ciudad sea líder en el Caribe, que tenga toda la fuerza para ser la primera ciudad”, consideró Benedetti. El político barranquillero también sostuvo que tiene una “buena relación” con la familia