El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo respondió a la polémica que surgió tras las declaraciones de su fórmula, Paloma Valencia, sobre su posición acerca de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

La candidata del Centro Democrático sostuvo que está en contra de esa propuesta. La afirmación la hizo durante una entrevista con el periodista Federico Gómez Lara en la que ella conversó, junto a Oviedo, sobre los puntos en los que contrastan sus agendas.

“Tanto Paloma como Oviedo no venimos aquí a borrar nuestras diferencias. Tampoco venimos a ceder en nuestros principios políticos. Paloma, de un partido de derecha, y Oviedo, de un liderazgo de centro que sí se moja, que entra en las discusiones del país", respondió Oviedo.

Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo: “Para cambiar, hay que resistir a ser iguales”

La fórmula vicepresidencial pertenece a la comunidad LGTBIQ+ y ha sido uno de los hombres homosexuales que más se ha destacado en la opinión pública del país, tras su paso por la dirección del Dane y su aspiración a la Alcaldía de Bogotá de 2023, en la que ocupó el segundo lugar y ejerció durante unos meses como concejal de la capital.

“Más allá de convertir la diversidad en bloqueo y matoneo, como lo hacen el presidente de la República y otros candidatos presidenciales, aquí queremos convertir la diversidad en un método de gobierno donde podamos demostrar que podemos discutir de frente, decidir con reglas y cumplir con resultados que tanto quiere la gente después de tantas promesas en los últimos cuatro años que no se han podido cumplir”, señaló Oviedo.

Paloma Valencia confirma a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial: la Gran Consulta va unida a primera vuelta

Ese no es el único punto en el que contrasta la agenda de los candidatos a las elecciones de este 2026 que representan a la coalición integrada por los integrantes de la Gran Consulta por Colombia y que, además, fueron coavalados por el Nuevo Liberalismo. La implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y el futuro de la JEP son algunos de los asuntos en los que difieren sus prioridades políticas.

Valencia afirmó que respeta las ideas de Oviedo, así como a los grupos poblacionales del país. “Por encima de mi pensamiento sobre esos temas están los derechos constitucionales, afirmados por los fallos de la Corte Constitucional”, concluyó la candidata.