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Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo: “Para cambiar, hay que resistir a ser iguales”

La candidata del Centro Democrático le envió un mensaje a su fórmula vicepresidencial en medio de las diferencias por posiciones en temas de familia.

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Redacción Confidenciales
15 de marzo de 2026, 5:50 p. m.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo son la fórmula resultante de la Gran Consulta por Colombia.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo son la fórmula resultante de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Semana

La candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó el pasado jueves a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, cuando los colombianos saldrán a las urnas a elegir al nuevo presidente de Colombia.

Desde el principio de esta unión, ambos dejaron claro que en la diferencia es posible construir y que no van a cambiar sus convicciones, algo que ha venido haciendo eco en la agenda del día de la dupla que nació de la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia presentó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial: “Coincidimos en muchas cosas”

Este fin de semana, la candidata del Centro Democrático le envió un claro mensaje a su fórmula vicepresidencial, tras la polémica que originó la diferencia entre lo que piensan sobre el concepto de familia.

“Ser los primeros en tratar de construir puentes en un país tan polarizado nos cuesta a todos. Esta es una misión mucho más grande que nosotros; para cambiar hay que resistir a ser iguales. Este camino que debemos transitar será nuestro mayor aporte para crear ese país donde quepamos todos”, dijo.

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Posteriormente, le recordó a Oviedo que es su fórmula vicepresidencial no solo porque participaron en la consulta, sino porque “eres un extraordinario ser humano y profesional. En la Consulta logramos unos acuerdos fundamentales para defender la democracia”.

Sobre la polémica, en esos puntos en los que todavía no hay acuerdos, Valencia le reiteró, “con compromiso patriótico”, que tiene “todo el respeto a tus ideas, siempre”, haciendo referencia a esas posiciones encontradas.

A todos los colombianos, a todos los grupos poblacionales, como los LGBTIQ+, todo nuestro respeto y afecto. Por encima de mi pensamiento sobre esos temas están los derechos constitucionales, afirmados por los fallos de la Corte Constitucional”, resaltó la aspirante a la Casa de Nariño.