A Iván Duque le preguntaron por Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y así respondió: a Iván Cepeda lo llamó “meme”

Cada vez se acerca más el día para que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Entre los candidatos que repuntan están Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Precisamente, en El Debate de SEMANA, el expresidente Iván Duque fue consultado sobre estos tres aspirantes a la Presidencia de la República.

Sobre Valencia y De la Espriella, Duque manifestó que si bien puede existir una sana emulación de ideas, lo que se debe evitar al máximo es una confrontación “porque eso es lo que Petro va a buscar”.

“Yo creo que hay tres realidades. El país, como está hoy, va mal. Estamos en una crisis fiscal, en una crisis energética, en una crisis de salud, en una crisis de seguridad, en una crisis de relaciones internacionales, por solo mencionar algunas, y hay que derrotar al heredero de Petro”, indicó Duque en El Debate.

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Y agregó: “Petro quiere utilizar todos los recursos del Estado para tratar de dejar a su candidato en el poder. Nunca habíamos visto algo tan descarado como esas intervenciones que todos los días hace en política Petro para tratar de dejar a su candidato. Inclusive, prácticamente con un candidato que parece un meme, porque no debate, no habla, no dice, todo lo lee”.

El expresidente Duque también dijo que para el presidente Petro es importante que exista una confrontación entre los demás candidatos presidenciales, de modo que la izquierda pueda seguir en el poder. En este caso, Cepeda.

“Entonces creo que tiene que haber unas reglas donde en la sana emulación también se tenga la posibilidad de revisar cuando ya se esté acercando la elección, para que quien haya marcado una distancia importante, pues pueda eventualmente tener el respaldo del otro candidato y también de otros sectores para tratar de ganar en primera vuelta”, señaló Duque.

En la imagen, el expresidente Iván Duque. Foto: Paula López

“Me preocupa cuando la gente hace política con odio”

En El Debate de SEMANA, el expresidente Duque empezó diciendo que le “preocupa cuando la gente hace política con odio”. Lo anterior, haciendo referencia al candidato Cepeda.

“Porque el odio no es un buen consejero. A mí no me gusta la gente que hace política con prejuicios y sobre todo con dogmatismos ideológicos; eso le hace daño a la democracia. Entonces, cuando uno ve cómo él se ha ensañado en atacar a sus contradictores políticos, pues eso no es positivo para el país”, aseveró Duque.

Así mismo, Duque dijo que Cepeda, hasta cierto punto, ha sido “promotor de la impunidad para muchos de los grandes criminales de lesa humanidad”.