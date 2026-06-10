Iván Duque reacciona a suspensión de Petro; dice que podría ser un plan para permitir una participación en política “más descarada”

El expresidente Iván Duque Márquez reaccionó a la controversia generada por la suspensión del presidente Gustavo Petro, ejecutada por una congresista de la Comisión de Acusaciones, y sostuvo que ese escenario no tendría sustento jurídico.

Gustavo Petro fue suspendido de su cargo por la Comisión de Acusación; una congresista del Pacto Histórico tomó la decisión: ¿se extralimitó en sus funciones?

“Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?”, afirmó Duque.

El exmandatario también calificó de “muy curioso” que la discusión surja desde sectores que hacen parte de la coalición de gobierno y aseguró que los colombianos “no se van a dejar meter los dedos a la boca”.

Gustavo Petro, ¿con libertad para hacer política en favor de Iván Cepeda? El uribismo habla de “jugadita” para suspender al presidente

El presidente Gustavo Petro sería investigado por las cartas de Álvaro Leyva. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En su declaración enlazó este episodio con la controversia de la constituyente de Petro y Cepeda y dijo que, a su juicio, existe una secuencia de hechos que podrían estar dando forma a un plan de autosabotaje para interferir en las elecciones presidenciales.

“Empezaron con la ‘constituyente’, luego con desconocer los resultados y ahora se inventan una ‘autosuspensión’. Respeten la democracia”, añadió.

Armando Benedetti asegura que la Comisión de Acusación no tiene facultades para suspender al presidente Gustavo Petro

Expresidente Iván Duque Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Hay que recordar que la suspensión temporal o separación del cargo del jefe de Estado está regulada por la Constitución y no depende de la decisión unilateral de un congresista sino de la plenaria del senado que recibe el concepto de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La reacción de Duque se suma a otras voces que han alegado que esa decisión de una congresista no es vinculante por no tener las competencias para suspender al primer mandatario.