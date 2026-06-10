Iván Duque reacciona a suspensión de Petro; dice que podría ser un plan para permitir una participación en política “más descarada”

El expresidente Iván Duque Márquez reaccionó a la controversia generada por la suspensión del presidente Gustavo Petro, ejecutada por una congresista de la Comisión de Acusaciones, y sostuvo que ese escenario no tendría sustento jurídico.
Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno. Los colombianos no nos vamos a…— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 10, 2026
“Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?”, afirmó Duque.
El exmandatario también calificó de “muy curioso” que la discusión surja desde sectores que hacen parte de la coalición de gobierno y aseguró que los colombianos “no se van a dejar meter los dedos a la boca”.
En su declaración enlazó este episodio con la controversia de la constituyente de Petro y Cepeda y dijo que, a su juicio, existe una secuencia de hechos que podrían estar dando forma a un plan de autosabotaje para interferir en las elecciones presidenciales.
“Empezaron con la ‘constituyente’, luego con desconocer los resultados y ahora se inventan una ‘autosuspensión’. Respeten la democracia”, añadió.
Hay que recordar que la suspensión temporal o separación del cargo del jefe de Estado está regulada por la Constitución y no depende de la decisión unilateral de un congresista sino de la plenaria del senado que recibe el concepto de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La reacción de Duque se suma a otras voces que han alegado que esa decisión de una congresista no es vinculante por no tener las competencias para suspender al primer mandatario.