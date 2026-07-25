Duque: Colombia puede ser potencia ambiental con la bioeconomía amazónica

SEMANA: ¿Qué resultados concretos han dejado las cumbres de Concordia para la Amazonía?

IVÁN DUQUE: Llevamos cuatro ediciones –Ecuador, Guyana, Brasil y Colombia– y en cada una hemos dejado resultados medibles y verificables. En Ecuador acompañamos las iniciativas de pago de deuda por servicios ecosistémicos y ambientales. Impulsamos ideas que se tradujeron en políticas exitosas, tanto en el Gobierno del presidente Lasso como en el del presidente Noboa. En Guyana logramos dos hitos: primero, acompañar al Gobierno del presidente Irfaan Ali en la ampliación de las áreas protegidas hasta llegar al 30 por ciento del territorio al final de su administración; y segundo, conseguir la vinculación de Conservación Internacional a iniciativas de ecoturismo.

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En Brasil, el año pasado, estuvimos vinculados al ejercicio de la COP. Allí se logró algo icónico: involucrar al sector privado, a los gobiernos locales y a la filantropía internacional en la protección de los manglares de toda la cuenca de los ríos amazónicos. Y en Colombia estamos avanzando: entregamos al ministro de Ambiente entrante, Fabio Arjona, un reporte con soluciones de mercado basadas en la naturaleza. Ese trabajo contribuye a una mayor alianza y coordinación entre los países del bioma amazónico y a fortalecer los mecanismos de financiamiento para que gobiernos y comunidades locales puedan avanzar en la conservación.

El expresidente Iván Duque destacó que uno de los principales objetivos es atraer inversión privada y organismos multilaterales para desarrollar proyectos de bioeconomía y protección del bioma amazónico. Foto: PAULA LÓPEZ - REVISTA SEMANA

SEMANA: ¿Existe una meta específica de inversión, conservación de hectáreas o generación de empleo para esta edición?

I.D.: Más que financiar directamente una iniciativa, lo que estamos haciendo es traer actores. Hemos convocado, por ejemplo, a compañías multinacionales que buscan, dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa, proteger los ecosistemas amazónicos. También estamos trayendo organismos multilaterales interesados en desarrollar en Colombia bonos de biodiversidad y taxonomías de biodiversidad enfocadas específicamente en el bioma amazónico, en coordinación con otros países. Y estamos impulsando cadenas de valor agregado para que productos del Amazonas lleguen a los grandes mercados internacionales, con compañías que trabajen de la mano de las comunidades indígenas, generando nuevos empleos, escala, sostenibilidad e impacto.

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SEMANA: ¿Cómo atraer capital privado para conservar la Amazonía sin reducir el bosque a un activo financiero?

I.D.: Queremos acompañar la iniciativa ambiental del Gobierno entrante en Colombia. El ministro Arjona nos presentó el plan que han denominado ABC –Agua, Biodiversidad y Comunidades–, un enfoque que pudimos conocer de cerca en esta edición, cuando estuvimos con las comunidades ticuna, visitamos empresas que están haciendo inversiones importantes en el Amazonas y analizamos qué medidas de regulación e incentivos se requieren para que el ecoturismo siga siendo una fuente relevante de ingresos.

Me alegra la atención que ha suscitado Colombia y el entusiasmo que ha generado que el Gobierno entrante cuente con un ministro como Fabio Arjona, uno de los ambientalistas más respetados del país, que entiende que las soluciones de mercado basadas en la naturaleza son fundamentales para proteger estos ecosistemas.

Y digámoslo con claridad: la meta que se ha fijado da continuidad a lo que iniciamos con la Ley de Acción Climática en nuestro Gobierno, y busca que, a partir de la disminución progresiva, acelerada y efectiva de la deforestación, Colombia cumpla sus metas de descarbonización para 2030.

Durante la Cumbre Concordia, Iván Duque resaltó la importancia de fortalecer las cadenas de valor de productos amazónicos y generar empleo sostenible para las comunidades locales. Foto: PAULA LÓPEZ - REVISTA SEMANA

SEMANA: ¿Qué incentivos necesitan las empresas para invertir en bioeconomía, turismo sostenible, restauración y proyectos productivos en la región?

I.D.: Creo que hay que buscar incentivos fiscales, mecanismos de financiamiento y herramientas como las garantías parciales, sobre todo para conseguir capital de largo plazo. Hay que trabajar también en bonos y créditos, y avanzar en taxonomías verdes que permitan asociar los mercados de manera sostenible y eficaz.

SEMANA: ¿Qué compromiso espera del nuevo Gobierno frente a la dramática deforestación en la Amazonía?

I.D.: Me alegra escuchar al ministro Arjona decir, con claridad y contundencia, que quieren llevar la deforestación a mínimos históricos en los próximos cuatro años, pero de manera sostenible. Reconoce los esfuerzos de la campaña Artemisa y el trabajo que hicimos en nuestro Gobierno para actualizar la legislación que permite sancionar de manera efectiva a quienes están detrás de los delitos ambientales: la minería ilegal, la ganadería ilegal y la producción ilegal de drogas.

Todo esto afecta nuestras selvas y nuestros ecosistemas. Creo que ese compromiso, sumado al trabajo con los gobiernos locales y al papel de la fuerza pública como protectora de la seguridad natural de nuestro país, configura una agenda consistente y coherente, que la Fundación va a respaldar.

Iván Duque afirmó que el nuevo Gobierno tiene el reto de reducir la deforestación a mínimos históricos mediante incentivos, mayor financiación y una estrategia integral de conservación. Foto: PAULA LÓPEZ - REVISTA SEMANA

Ayer entregamos nuestro reporte, en el que mostramos el valor del bioma amazónico y la urgente necesidad de que existan retornos locales de este ecosistema, de manera que la bioeconomía nos distinga y nos convierta en una potencia ambiental mundial.