Expresidente Iván Duque fue nombrado asesor global de la iniciativa ‘Silicon Valley & The World’

El medio global Semafor anunció que Iván Duque, expresidente de Colombia, es uno de los nuevos miembros del Consejo Asesor Global de la iniciativa Silicon Valley & the World, que reúne a más de 40 líderes estacados de sectores de tecnología, gobierno y finanzas.

Esta es una iniciativa global que tiene como objetivo conectar figuras innovadoras que crean tecnología, así como líderes globales que la implementan en distintos países, empresas y sociedades, con el fin de compartir buenas prácticas.

Junto a Duque, están líderes destacados como Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia; Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft; Ruth Porat, presidenta y directora de inversiones de Alphabet y Google; Lisa Su, presidenta y CEO de AMD; Andy Jassy, presidente y CEO de Amazon; Sarah Friar, directora financiera de OpenAI; Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn; Aravind Srinivas, cofundador y CEO de Perplexity; Patrick Collison, CEO de Stripe, y Daniel Ek, fundador de Spotify, entre otros.

“No voy a tener ningún cargo público”: expresidente Iván Duque despeja rumores sobre ser embajador de Colombia en EE. UU.

La junta también reúne al ex primer ministro británico Rishi Sunak; la exsecretaria de Comercio de Estados Unidos Gina Raimondo; Jane Fraser, presidenta y CEO de Citigroup; Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates; Henry Kravis, cofundador de KKR; David Rubenstein, cofundador de Carlyle Group, y Jay Y. Lee, presidente ejecutivo de Samsung Electronics.