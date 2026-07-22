“El mismo izquierdópata”: la fuerte pulla que lanzó María Fernanda Cabal y que Gustavo Petro decidió responder

En las redes sociales se registró un intercambio de mensajes entre la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el presidente de la República saliente, Gustavo Petro. Choque que se desató por un proyecto que presentó el Gobierno saliente en el Congreso.

La primera en lanzar una fuerte pulla fue Cabal en contra de Petro. En su cuenta personal de X, criticó con dureza la nueva reforma tributaria que presentó el Gobierno Petro en el Legislativo.

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“Petro radica su última cuenta de cobro, una reforma tributaria con IVA del 19 % a conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos; más impuestos a cigarrillos y vapeadores; sube el IVA a la gasolina y el diésel; y mantiene el 19 % a los juegos de suerte y azar”, expresó.

Agregó la exsenadora: “Como si fuera poco, elimina deducciones en el impuesto de renta de personas naturales y modifica el impuesto al patrimonio. El mismo izquierdópata que presume de transición energética ahora grava los carros híbridos. El que prometió defender a la clase media le encarece el combustible, el entretenimiento y la declaración de renta”.

Posteriormente, Petro reaccionó a los sablazos de Cabal: “Como siempre, se equivoca; los impuestos van sobre híbridos falsos que no generan mitigación de la crisis climática y lo dañan. Queremos vehículos cien por ciento eléctricos para que Colombia no sea un desierto, bajen los gastos en salud por enfermedades respiratorias de niños y viejos y para que crezca aún más su producción, trabajo y exportaciones”.

“Entérese, Cabal, las exportaciones de vehículos eléctricos de Colombia crecieron 170 % en mi gobierno y pueden crecer más. Y los conciertos son los de boleta de un millón de pesos, muchos, no todos, con compra de la boletería de la mafia al artista para lavar dólares, como hacía el mafioso Sebastián Marset, uruguayo y dueño de la Fiscalía de Barbosa, con muchos artistas geniales de Medellín para presentarlos en Miami. Eso es lo que llamo la narcocultura, que es fatal para nuestro pueblo”, recalcó el mandatario saliente.

Sobre el polémico proyecto, trascendió que la reforma tributaria radicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es similar a la ley de financiamiento que intentó tramitar el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República.

Ahora, de nuevo la radica, con 32 artículos, a pocos días de concluir el mandato y entregar las banderas al electo presidente Abelardo De La Espriella.

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Por último, la iniciativa se presenta como una reforma tributaria con un objetivo de recaudo de 21,9 billones de pesos; esto es lo que el Ministerio de Hacienda considera que se necesita conseguir para que haya recursos disponibles en 2027.