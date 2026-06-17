Abecé de los impuestos que se vendrían con la nueva reforma tributaria que busca presentar el Gobierno Petro

Aunque el Gobierno Petro tiene los días contados y cada vez faltan menos para que se termine, lo cierto es que aún siguen apostando por varias propuestas en el Legislativo. Hace algunos días, en entrevista con SEMANA, Carlos Emilio Betancourt, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aseguró que el próximo 20 de julio presentará un nuevo proyecto de reforma tributaria.

Aquí le contamos cuáles serían los impuestos que propone el Gobierno y que deberá asumir el nuevo mandatario que sea elegido el próximo 21 de junio en las elecciones de la segunda vuelta.

Estos son los nuevos impuestos que propone el Gobierno Petro en la reforma tributaria que presentará al Congreso. Foto: Montaje: El País

El primer cambio sería el aumento del impuesto al patrimonio, que sería más alto para personas naturales, a través de la creación de tres o cuatro tarifas progresivas, teniendo en cuenta que los patrimonios más altos pagarían un porcentaje mayor. La Dian asegura que quienes tienen más capacidad económica deberían aportar mayor dinero.

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También se contempla el aumento del impuesto de renta para personas de altos ingresos. Este es uno de los ejes de la reforma, asegurando que se modificarán las tarifas del impuesto de renta para personas naturales, creando también nuevos escalones para aumentar la progresividad.

La reforma no plantea aumentar la tarifa general del IVA y sí eliminar las exenciones. Es decir, eliminar beneficios tributarios y reducir bienes y servicios que hoy están exentos o excluidos.

El Gobierno alista una nueva reforma tributaria: estos serían los cambios que afectarían a millones de colombianos. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

También se propone volver a gravar varios productos nocivos para la salud, similares a los del impuesto saludable. Entre estos se encuentran licores de alta graduación alcohólica. Sin embargo, la cerveza no será gravada.

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Adicional a ello, se indica que se plantea una propuesta para gravar los combustibles. Sin embargo, no hay una decisión definitiva. Adicional a ello, precisan que hay una idea de bajar el umbral de importaciones que pueden entrar sin pagar impuestos.

Actualmente, estas se encuentran en 200 dólares y se plantea bajarlas a 50 dólares. Esto afectaría compras realizadas en plataformas internacionales como Amazon, Temu, AliExpress o Shein.