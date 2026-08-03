José Manuel Restrepo advierte sobre una “tronera fiscal” de 30 billones de pesos tras la revisión con la Contraloría

Al término de 62 mesas técnicas de trabajo conjunto entre el equipo del gobierno entrante y la Contraloría General de la República, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que el proceso permitió identificar serias dificultades fiscales, administrativas y de ejecución en sectores estratégicos como transporte, energía, agricultura, inclusión social e infraestructura.

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Restrepo calificó este ejercicio como un hecho sin precedentes en la vida democrática del país, pues el propósito de las reuniones fue revisar el estado de las finanzas públicas y proteger los recursos del Estado.

Cuidar los recursos públicos empieza por conocer la verdad.



Estamos iniciando una reunión de trabajo clave con el vicecontralor Carlos Enrique Silgado, su equipo técnico, los ministros delegados y líderes de los equipos de empalme de 22 sectores estratégicos, para conocer los… pic.twitter.com/WS6SJbUTMY — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 3, 2026

Según explicó, los hallazgos ratifican y profundizan las preocupaciones que el nuevo gobierno había manifestado durante el proceso de empalme.

Uno de los principales señalamientos estuvo dirigido al sector transporte. De acuerdo con el vicepresidente electo, durante 2025 la ejecución real de los recursos apenas alcanzó el 13 %, lo que atribuyó a una grave falta de planeación y ejecución.

Además, advirtió que los cambios en las reglas de juego podrían derivar en controversias y reclamaciones fiscales por cerca de 14 billones de pesos para la Nación.

En materia de minas y energía, Restrepo alertó sobre un riesgo de liquidez derivado del incumplimiento en el pago de subsidios de energía y gas. Según indicó, las deudas acumuladas ascienden a aproximadamente 5,6 billones de pesos e incluyen obligaciones con empresas del sector eléctrico y distribuidoras de gas.

Afirmó, además, que solo se ha cumplido el 25 % de las obligaciones presupuestadas para este año, lo que obligará al nuevo gobierno a realizar un importante esfuerzo fiscal para garantizar la continuidad de los subsidios.

Otro de los puntos abordados fue la política de reforma agraria. El vicepresidente electo sostuvo que la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas quedó lejos de cumplirse y aseguró que únicamente se alcanzó el 18 % del objetivo previsto.

Agregó que, incluso en los casos en los que sí hubo adjudicación de tierras, persisten problemas de formalización, ya que cerca de 45.500 familias aún no cuentan con títulos que les garanticen la propiedad de los predios.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. Foto: Contraloría General de la República.

Durante el balance también se hicieron observaciones sobre programas sociales. Restrepo afirmó que no existen recursos suficientes para financiar el programa de atención al adulto mayor, con un faltante estimado en 3,2 billones de pesos.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con las observaciones de la Contraloría, en la atención integral a la primera infancia se identificó el uso de contratistas que no cumplirían los requisitos técnicos para prestar estos servicios.

En el frente fiscal, el vicepresidente electo aseguró que las mesas técnicas evidenciaron un panorama complejo para las finanzas públicas.

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Según explicó, existiría un faltante cercano a los 30 billones de pesos en el presupuesto proyectado para 2027, acompañado de un incremento en el gasto destinado al servicio de la deuda, mientras la inversión permanece estancada.

“Una tronera fiscal de casi 30 billones de pesos en el presupuesto de 2027, un aumento en el gasto por deuda cuando siguen estancados los gastos de inversión y los ingresos a juicio de la Contraloría no son ciertos, donde hay una enorme necesidad de un ajuste en materia de gasto público”, señaló Restrepo.

También afirmó que, a juicio de la Contraloría, las proyecciones de ingresos requieren ajustes y será necesario implementar medidas de racionalización del gasto público.