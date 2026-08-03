Ciudadanos ya no pueden con más impuestos. Ahora Bogotá propone sobretasa al predial

En Bogotá, los estimativos apuntan a que el incumplimiento con los impuestos y la cartera morosa estaría rondando los 482.000 millones de pesos en deudas acumuladas, pero las alternativas para buscar nuevos recursos siempre se inclinan hacia los que pagan sus obligaciones tributarias.

Así lo perciben ahora algunos concejales, luego de conocer el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría de Hacienda, a través del cual se propone una sobretasa en el impuesto predial, el cual, de por sí, ya es una carga pesada para las familias habitantes de Bogotá.

La despedida del Gobierno Petro, con reforma tributaria que fue radicada en el Congreso. ¿Qué futuro tiene?

De un lado y de otro

Entre impuestos nacionales y locales, la ciudadanía ya soporta una obligación tributaria que asfixia a muchas familias, que además, son víctimas del equivocado esquema de organización urbana: por estratos.

En ese contexto, el concejal Julián Uscátegui salió en defensa de los ciudadanos y manifestó su intención de revisar con lupa lo que se está proponiendo con el impuesto predial.

Julián Uscátegui, concejal Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

Hasta el momento, según lo destapó la Secretaría de Hacienda, entidad que está a cargo de Ana María Cadena, el proyecto de acuerdo se llama Ciudad Inteligente, nombre con el cual se pretende suavizar que, en el fondo, el eje central de la propuesta es un nuevo cobro de impuesto.

De acuerdo con la sustentación de la Secretaría de Hacienda, los recursos que se le cobrarán de forma obligada a los ciudadanos serán para la transformación del alumbrado público de Bogotá en lo que llaman “una infraestructura moderna y multifuncional”.

De nuevo los llamados son los que creen ricos

En la propuesta de la Secretaría de Hacienda se plantea que la ciudad se iluminaría en un 100 % con luces LED, argumentando además que se incluirán herramientas de “telegestión y una red de internet de las cosas, que permitiría apoyar soluciones de seguridad, conectividad y movilidad inteligente”.

La financiación recaería sobre las viviendas de estrato 4, 5 y 6, a través de una sobretasa con la cual, el recibo anual se les encarecerá en 188.000 pesos. De la contribución, entre tanto, quedarán exonerados los pequeños comercios y los estratos 1, 2 y 3. Principalmente, el estrato 4, es un número que no representa una vivienda de gente rica. Por el contrario, la mayoría son asalariados (clase media tirando a baja), que, de puertas para adentro, hacen malabares para cumplir las obligaciones tributarias, tanto nacionales como locales. En muchas viviendas de estrato 5 y 6 también se han evidenciado familias con graves dificultades de ingresos. Es decir, la vivienda no es evidencia de solvencia económica.

Estratos sociales, la distorsión de la real situación económica de los colombianos

Argumentos del concejal para oponerse

Según Uscátegui, “la administración de Galán busca que los bogotanos tengan que pagar más impuesto predial. Serían afectados 870.000 predios, de los más de 2.255.000”, advirtió el cabildante.

Así las cosas, argumentó su oposición a la propuesta: “Me opongo a que se aumente el impuesto predial. Castigar a quienes ya soportan una de las mayores cargas tributarias de la ciudad no es una política responsable ni justa. Antes de crear nuevos cobros, la Alcaldía tiene la obligación de demostrar que está ejecutando eficientemente el presupuesto, reduciendo gastos innecesarios y destinando los recursos a las verdaderas prioridades de Bogotá. Los ciudadanos no pueden seguir pagando las consecuencias de una mala planeación fiscal”, aseguró Uscátegui.