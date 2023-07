Estratos sociales, la distorsión de la real situación económica de los colombianos

‘Pobreza vergonzante’, el testimonio de una mujer que fue rica

“La sociedad juzga y critica porque no me mudo a otro barrio más modesto, pero no tengo papeles para sustentar ante una inmobiliaria que podría pagarles el arriendo, aunque con dificultad”. También se quedó en el sitio de estrato 6 porque está ubicado cerca al colegio donde estudia su hijo, no solo porque, como madre, quiso ofrecerle un mejor futuro al menor, sino porque se ahorra al menos el transporte.