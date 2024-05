Se descontroló el ambiente en el exilio de ‘La casa de los famosos’: Alfredo le lanzó fuerte amenaza a Julián Trujillo

“La persona o las personas que estén en el exilio, obviamente, serán nominados. Se va a enfrentar a una prueba, si la superan, el Jefe les dirá: ‘superaste la prueba’. En el caso de que ese nominado no supere la prueba, tendrá una nueva oportunidad en el momento que el Jefe lo indique”, comentó Hurtado.

Para nadie es un secreto que en los últimos días la relación entre el Redes y el actor no ha sido la mejor y, contrario a ello, antes de llegar al exilio protagonizaron una fuerte discusión que se dio a causa de un reclamo que le hizo Martha Isabel al joven cartagenero, luego de la prueba de salvación, donde según ella y Trujillo, su compañero no había cumplido con lo acordado.

“Fueran galácticos, fuera falsedad y fuera Julián y Martha. No los queremos en la casa, no queremos hipocresía”, gritó Alfredo por toda la casa, tras el reclamo, por lo que Trujillo le dijo que era un falto de palabra porque no hubo un juego limpio. Esto desató la furia del también modelo que le respondió: “Tú lo que eres es un payaso, un payaso bobo”.