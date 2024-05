Filtran inesperado audio de Martha Isabel Bolaños hablando con la producción tras ‘salir’ de ‘La casa de los famosos’

“ Llegó la hora de jugar al exilio, quiero recomendarles a todos que preparen una pequeña maleta, la tengan ahí lista con sus artículos personales, con las cosas que van a necesitar porque en cualquier momento los pueden llamar ”, fue lo que dijo Cristina Hurtado, seguido de unas palabras de Carla Giraldo, donde se exponía que no era algo malo.

No obstante, al detallarse bien lo dicho por ambas partes, jamás se comentaron estrategias o ayudas para la artista colombiana. De hecho, todo se trataba de instrucciones que recibió ella para que entendiera la dinámica y así lograra regresar a la casa con sus compañeros.

“Mientras estoy aquí, si no quisiera, podría seguir haciendo el ejercicio sola (...) No me perdería de nada. Ay Dios”, apuntó.