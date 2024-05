Aida Victoria expuso verdad sobre su situación actual con la justicia; se sinceró sobre lujosa propiedad que tiene

Luego de algunas semanas desde que se reveló la decisión, los seguidores de Aida Victoria estuvieron al pendiente de sus movimientos y actitudes, teniendo en cuenta que no se había definido su futuro. La colombiana tuvo que esperar a los recursos que usaron sus abogados, viendo cuál era el panorama para su situación.

En medio de la incertidumbre que rodeaba su caso, la creadora de contenido no dudó en recurrir a sus plataformas digitales para hablar con los curiosos y resolver dudas respecto a su presente. Aunque antes salió del país y abandonó unas propiedades para manejar todo el asunto, recientemente reapareció y tocó el tema de una manera particular.

“Actualizaciones de mi vida, evidentemente este fondo se te hace conocido, estoy en mi apartamento de Barranquilla... el que llevo un año diciendo que voy a vender y no vendo. Resulta que lo puse en Airbnb, 15 días, nueve millones de pesos, ahí dije: ‘qué te voy a vender’. Sin embargo, me llegó una carta de la administración que decía que estaba prohibido tener los apartamentos en Airbnb ”, comentó, metiéndole gracia al relato.

“Siempre digo que lo voy a vender, pero tengo mucho amor; cada espacio está a mi gusto y me arrepiento. El día que lo venda tiene que ser a alguien que conozca y que me caiga bien”, agregó, plasmando que aún lo conservará, distinto a lo que sucedió con otras propiedades.

No obstante, Aida Victoria sí aclaró su tema legal, especificando que no estaba presa ni en casa por cárcel, por lo que contaba con total libertad de moverse por donde ella deseaba. Ahí contó un poco de los movimientos que hicieron sus abogados, buscando que la condena cambiara.

“No estoy presa. No estoy en casa por cárcel. No tengo restricciones, estoy en libertad plena. Ya interpusimos la casación...me dicen mis abogados que pueden tardar hasta un año en responder”, apuntó en un texto dentro de la historia de su perfil.