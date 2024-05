¿Se cansó? Con fuerte mensaje, Karen Sevillano le cantó la tabla a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’

El contundente mensaje de Karen Sevillano a sus compañeros por las peleas en el reality

“Yo veo que todo el h*jup*t* mundo se riega … Pero cómo así, yo hablo normal, entonces yo abro la p*ta boca y a ustedes les da por decir que me riego porque les da la p*ta gana, pero Melfi se riega y no dicen ni mi*rda […] A mí no me digan nada, vayan y jodan a su madre”, dijo La Segura.