Dólar dio un fuerte salto; la moneda cerró más cara la tarde del lunes 3 de agosto

El dólar terminó la jornada de este lunes 3 de agosto en un precio de $3.234. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, lo que afecta a los consumidores colombianos que compran productos importados o negociados en esta moneda.

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Para hoy 3 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.234, lo que significó un aumento de $90 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual: $3.144.

Gráfico precio del dolar

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $14, teniendo en cuenta que el precio de apertura esta mañana fue de $3.210.

La moneda registró movimientos considerables durante la jornada. El precio máximo alcanzado fue de $3.252, mientras que el mínimo fue de $3.200. El promedio cotizado se ubicó en $3.230.

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En cuanto a las negociaciones, la moneda registró un volumen transaccional de 1.004 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 626,1.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, con una variación del 0,36 %, y se ubicó en 104,299 puntos.

La tasa de cambio del dólar impacta directamente el costo de productos importados, viajes y algunos servicios en el país. Foto: Getty Images

Economía internacional

Las condiciones de los trabajadores apenas mejoraron en las últimas tres décadas en América Latina, región que se enfrenta ahora a la incertidumbre generada por la inteligencia artificial, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe divulgado este lunes.

El ingreso real de los trabajadores creció apenas un 18 % en los últimos treinta años, aproximadamente a la mitad del ritmo de los países ricos que pertenecen a la OCDE, explicaron los autores del informe Hacer que los mercados laborales funcionen.

Más mujeres trabajan en el sector formal en América Latina y las redes de protección social han mejorado, según destaca el texto. Sin embargo, la productividad “permanece estancada desde hace décadas” y se necesitan casi cuatro trabajadores en la región para producir lo que genera uno solo en Estados Unidos, advirtieron los expertos.

Precisamente, “los bajos niveles de ingresos son principalmente consecuencia de la baja productividad, pero también, en ocasiones, resultado de que los trabajadores no reciban la totalidad de la parte del valor que generan”, señala el texto.

“Las habilidades de los trabajadores están rezagadas respecto a lo que los empleadores demandan”, explicó a periodistas David S. Kaplan, uno de los autores del informe.

Además de invertir en formación profesional, los gobiernos deben fortalecer la seguridad social y los sistemas de pensiones, según recomienda el documento.

La reducción de la natalidad está provocando, por otra parte, problemas que ya se registran en países desarrollados, como la disminución de la población económicamente activa, lo que tiene consecuencias sobre esos sistemas de pensiones.