Economía

Precio del dólar en casas de cambio para el domingo 2 de agosto de 2026

Esta es la cotización promedio en establecimientos profesionales del cambio.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

2 de agosto de 2026 a las 10:50 a. m.
Precio del dólar en las casas de cambio.
Precio del dólar en las casas de cambio. Foto: Colprensa

El dólar es la moneda de referencia global que define el precio de los productos que Colombia compra y vende en el exterior, y marca el costo de vida, la deuda externa y la inversión en el país. Su valor cambia todos los días según la fuerza de la oferta y la demanda. Durante los últimos días, justamente, ha registrado una importante fluctuación a la baja, que ha impactado a los mercados y llamado la atención de muchos inversionistas y ahorradores.

La moneda es atractiva para muchos, dado que invertir en dólares protege el patrimonio contra la devaluación local, diversifica el riesgo geográfico y da acceso a mercados globales.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
La tasa de cambio registró nuevos movimientos en medio de la expectativa por factores internacionales y locales. Foto: NurPhoto via AFP

Las casas de cambio facilitan este proceso, dado que son establecimientos que permiten la adquisición de distintas divisas sin necesidad de realizar múltiples procesos o diligenciar documentos extensos. Aquí le contamos cómo ha variado la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 2 de agosto

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 2 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,140 y de venta de $3,289.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,2283,310138
Cali3,1503,350225
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,2203,26065
Medellín3,0533,312150
Pereira3,1803,310130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

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Analistas observan con atención la evolución del dólar y su impacto en importaciones, ahorro e inversión. Foto: Banco Unión
FechaCompraVentaTRM
Viernes 31 de julio de 20263.1003.220$ 3.132.
Jueves 30 de julio de 20263135.243289.293206.18
Miércoles 29 de julio de 202631953325.713205.87
Martes 28 de julio de 20263186.673328.813205.8
Lunes 27 de julio de 20263204.293342.863210.56
Domingo 26 de julio de 20263211.433353.813210.56
Sábado 25 de julio de 20263212.863355.713210.56
Viernes 24 de julio de 20263214.763360.483219.31

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,2803,33050
Cambios Kapital3,2703,33060
Latin Cambios3,1303,300170
Smart Exchange3,2303,28050

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

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Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.