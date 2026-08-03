Dólar inicia la semana al alza, luego de anuncios del Banco de la República de acumular reservas

A pocos días de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de los colombianos, el dólar inició la primera semana hábil de agosto al alza: la apertura fue a 3.209 pesos, frente a la tasa representativa del mercado de 3.144 pesos.

El dólar arranca la jornada con hechos en el campo local e internacional que marcarán la tendencia. En el frente interno, la semana empieza con una nueva alerta de la Contraloría General sobre la billonaria desfinanciación que recibirá el presidente Abelardo De La Espriella este próximo 7 de agosto. Después de un análisis sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, el ente fiscal detectó un hueco de 30,2 billones de pesos que han sido identificados como “riesgos estructurales” asociados a la financiación del país.

Además, se esperan los efectos, tras la reunión del pasado viernes de la Junta Directiva del Banco de la República, de los anuncios que allí se dieron. Por una parte, el Emisor sorprendió al mantener la tasa de interés en 12,0%, cuando el consenso del mercado anticipaba un incremento de al menos 50 puntos básicos. Incluso, algunos como Bancolombia, anticipaban un aumento de 75 puntos básicos, para mantener el nivel de tasas en 12,75% hasta principios del año entrante.

Tasas de interés se mantienen inalteradas por decisión de la junta del Banco de la República. Siguen en 12 %

Y, por otra, el Banco de la República inició un programa para acumular gradualmente reservas internacionales por un monto de hasta 4.000 millones de dólares. La convocatoria para la primera subasta se publicó el 31 de julio de 2026. La subasta se realizará este 3 de agosto, y tendrá un cupo de hasta 400 millones de dólares.

En un análisis del Bancolombia, la entidad considera que este escenario podría favorecer una corrección al alza del valor del precio del dólar frente al peso colombiano durante esta semana.

El Banco de la República inició un programa para acumular gradualmente reservas internacionales por un monto de hasta 4.000 millones de dólares. Foto: Semana

En el mundo, la jornada inició con una bajada moderada del dólar marcada por dos hechos. Uno, la caída del precio del petróleo, de cerca del 5%, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del inicio de las negociaciones con Irán el lunes, 3 de agosto, después de que decidiera aplazar nuevos ataques para persuadir a la República Islámica de llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Ya el sábado anterior, Trump había reiterado sus amenazas de un ataque masivo contra Irán, del que dijo habría sido el más grande desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con un informe del Diario Financiero de Chile, el petróleo Brent cae a alrededor de 84 dólares por barril y el WTI vuelve al rango de los 80 dólares y explica que la menor tensión inflacionaria reduce la presión sobre los bonos, que registran caídas de entre 2 y 4 puntos base en las tasas.

Donald Trump anunció fecha de nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques

Y el segundo hecho está relacionado con una intervención conjunta del Tesoro estadounidense y del gobierno de Japón en el mercado del yen, hecho que pone presión sobre el dólar.

“La intervención del viernes fue confirmada hoy, y se trata de la primera acción conjunta de compra de yenes desde 2011. Antes de la operación, el yen rozó los 164 por dólar el jueves, marcando un nuevo mínimo en 40 años. Tras la intervención, el yen repuntó a 157,5. Esta mañana, una vez confirmada la participación del Tesoro, el yen avanzó otro 1% hacia los 156. Pero el soporte ha sido temporal, con el yen recortando su avance con el paso de las horas”, agrega el análisis del Diario Financiero.

Una intervención conjunta del Tesoro estadounidense y del gobierno de Japón en el mercado del yen, hecho que pone presión sobre el dólar. Foto: Creada con Gemini AI. Foto: El País

Para algunos, como la ministra de Finanzas japonesa y el secretario del Tesoro, la operación es una respuesta a la “volatilidad excesiva y los movimientos desordenados” del yen; pero para otros, el Tesoro está preocupado por las alzas de tasas: Japón es uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro estadounidense, y una caída aún más profunda del yen presiona a su mercado a liquidar los papeles para financiar sus operaciones, con el consiguiente riesgo de empujar al alza los rendimientos de la deuda norteamericana, agrega el informe del medio austral.