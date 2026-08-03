Preocupación por Ariana Grande: mánager rompió el silencio tras la radical decisión de la cantante

Ariana Grande se ha retirado de un próximo musical en Londres, según informaron los productores, y planea alejarse del ojo público para tomarse un respiro del intenso escrutinio al que se enfrenta.

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Grande tenía previsto protagonizar junto a su compañero de reparto en Wicked, Jonathan Bailey, una producción de Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim en el teatro Barbican en 2027. Sin embargo, Empire Street Productions anunció el domingo que Grande ya no formará parte de la producción.

“Sabemos que no ha sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo”, declaró la compañía. Añadió que la producción se estrenará el próximo verano según lo previsto, y que el reparto se anunciará “próximamente”.

La artista es una de las celebridades más populares de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Un representante de Grande declaró a la revista People que la cantante de 33 años “se alejará de la vida pública una vez que finalice la gira Eternal Sunshine Tour”.

“Está deseando terminar la gira y concluirla por todo lo alto, tanto en salud como en felicidad, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable”, decía el comunicado.

La gira concluirá en Londres el 1 de septiembre. Grande alcanzó la fama como artista infantil en Nickelodeon antes de lanzar su álbum debut, Yours Truly, en 2013. Ha ganado tres premios Grammy y fue nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por la adaptación cinematográfica del musical Wicked.

Wicked: Parte I", de Universal, sigue la aventura de Elphaba. Foto: WireImage

Estos son los álbumes con los que Ariana Grande conquistó a sus seguidores

Yours Truly (2013)

(2013) My Everything (2014)

(2014) Dangerous Woman (2016)

(2016) Sweetener (2018)

(2018) Thank U, Next (2019)

(2019) Positions (2020)

(2020) Eternal Sunshine (2024)

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Con una trayectoria que abarca siete álbumes de estudio, Ariana Grande se ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de su generación. Su evolución musical, sumada al éxito comercial y la conexión que ha logrado con millones de seguidores en todo el mundo, la mantiene como una figura clave de la industria y una de las cantantes más escuchadas de la última década.

*Con información de AP.