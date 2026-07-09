Bogotá entra en la recta final para pagar el impuesto predial sin intereses: este es el calendario y las opciones de pago

Los propietarios de predios en Bogotá tienen hasta este viernes, 10 de julio, para ponerse al día con el impuesto predial de 2026 sin tener que asumir intereses de mora ni sanciones.

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Podrán recibir información y acompañamiento todos los residentes de Bogotá. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images/iStockphoto

Con este vencimiento concluye el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda para este tributo y también expira el plazo para participar en el concurso ‘Paga tu predial y mejora tu cuadra’, con el que el Distrito busca incentivar el pago oportuno.

La administración distrital recordó que, aunque durante el primer semestre hubo fechas escalonadas para acceder a descuentos y posteriormente para cumplir con la obligación tributaria, el 10 de julio representa el último día para cancelar el impuesto sin recargos.

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Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

Quienes no realicen el pago dentro de este plazo comenzarán a generar intereses y podrán enfrentar las sanciones previstas por la normatividad tributaria.

De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Hacienda, con corte al 30 de junio, Bogotá había recaudado 4,5 billones de pesos, cifra equivalente al 86 por ciento de la meta anual, fijada en 5,2 billones de pesos.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: Suministrada por Secretaría de Hacienda

Además, de los 2.892.210 predios obligados a declarar y pagar el impuesto, 2.361.884 ya habían cumplido con esta obligación, reflejando una alta cultura tributaria entre los bogotanos. Comunicado último vencimiento predial 2026.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, hizo un llamado a los contribuyentes que aún están pendientes para que aprovechen estas últimas horas. Según explicó, pagar a tiempo no solo evita costos adicionales, sino que también permite participar en una estrategia que busca premiar el compromiso ciudadano con el desarrollo de la ciudad.

Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Foto: Secretaría de Hacienda

Otras iniciativas tributarias

Precisamente, el viernes también concluye el concurso ‘Paga tu predial y mejora tu cuadra’, mediante el cual el Distrito reconocerá a las cuadras y localidades con mayor cumplimiento en el pago del impuesto y con mayor participación en el aporte voluntario del 10 por ciento.

La iniciativa contempla el mejoramiento de hasta 100 cuadras con mejores niveles de cumplimiento y de las tres cuadras más solidarias por sus aportes voluntarios.

Cada municipio en Colombia fija sus fechas y descuentos para el pago del impuesto predial Foto: Foto: Secretaría de Hacienda de Armenia

Asimismo, las dos localidades con mejor desempeño recibirán recursos de libre destinación: 2.000 millones de pesos para el primer lugar y 1.000 millones para el segundo.

La entidad recordó que, al momento de realizar el pago, los contribuyentes pueden efectuar un aporte voluntario del 10 por ciento, recursos que serán destinados a financiar obras, servicios e iniciativas para la ciudad. Las cuadras y localidades que registren mayores aportes también serán reconocidas dentro del concurso.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, y el alcalde Carlos Fernando Galán impulsan la necesidad de la reforma. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ / GUILLERMO TORRES-SEMANA

¿Dónde pagar?

Para facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, la Secretaría de Hacienda mantiene habilitadas varias modalidades de pago. Los ciudadanos pueden hacerlo de manera virtual a través del botón Pagos Bogotá en el portal oficial de la entidad; también desde las billeteras digitales DaviPlata y DALE.

Quienes prefieran la atención presencial podrán acudir a las ventanillas extendidas del Banco de Bogotá ubicadas en la sede de la calle 114 con avenida 19, el centro comercial Plaza de las Américas y el SuperCADE CAD, donde incluso es posible pagar impuestos de años anteriores en efectivo o con tarjetas débito y crédito Visa y MasterCard. Comunicado último vencimiento predial 2026.