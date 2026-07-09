Invasión de tierras sigue creciendo en Bogotá: concejal Rubén Torrado denuncia aumento durante la era Galán

Las invasiones de predios en Bogotá siguen creciendo y ya encendieron las alarmas en el Concejo. El concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, denunció que este fenómeno ha aumentado un 10 % durante los dos primeros años de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, con base en cifras oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat.

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Concejal denuncia que dineros públicos se pagaron afiches para desprestigiar a Duque, Uribe y vicepresidenta Foto: Concejal Rubén Torrado

Según el cabildante, al cierre del gobierno de Claudia López se contabilizaban 15.903 invasiones de lotes en la ciudad, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 17.514.

Además, sostuvo que el número total de casos, incluidos aquellos que aún están en proceso de verificación, pasó de 28.642 en 2023 a 31.088 en 2025, lo que representa un incremento del 8,5 por ciento.

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La obra tuvo un presupuesto cercano a los 150 millones de pesos y su apertura beneficiará a cientos de habitantes en Kennedy. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Ciudad Bolívar concentra la mayor cantidad de registros, con 8.365 casos, seguida por Usme, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Bosa, San Cristóbal, Chapinero, Kennedy, Santa Fe y Suba.

Torrado aseguró que el aumento de estas ocupaciones ilegales refleja fallas en las acciones de prevención y control por parte de las autoridades distritales.

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Invasiones en el sur de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales y las inspecciones de Policía para fortalecer la vigilancia y proteger tanto los predios públicos como los privados.

El concejal también advirtió que las invasiones están afectando zonas de reserva ambiental y de alto riesgo, y señaló que solo en los dos primeros meses de 2026 ya se han reportado 14 nuevos casos.

Trabajadores durante las labores de conexión eléctrica en el barrio El Triunfo, Ciudad Bolívar. Foto: ENEL

Recordó, además, que la propia Secretaría de Hábitat ha reconocido que la ocupación ilegal en Bogotá ha crecido un 34,5 % durante la última década, extendiéndose incluso a humedales, rondas de ríos y los Cerros Orientales y de Suba.