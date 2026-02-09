Vehículos

Impulsan cambios que pondrían a conductores a cumplir nuevas reglas: decisión está en manos de los tribunales

La iniciativa fue objetada por la Alcaldía de Bogotá y por eso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidirá su futuro.

Camilo Eduardo Castro Cetina

9 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
El proyecto de acuerdo fue objetado pro la Alcaldía de Bogotá.
El proyecto de acuerdo fue objetado pro la Alcaldía de Bogotá.

En manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó el futuro del proyecto de acuerdo que establece un protocolo para gestionar la fatiga y el cansancio en los conductores que salen de las terminales de transporte terrestre de pasajeros en Bogotá, luego de que el Concejo de la ciudad, en plenaria, negara las objeciones presentadas por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

El error que muchos cometen al poner el freno de mano: lo hacen pensando que así se debe activar
Los riesgos asociados a dormir en el carro.
El proyecto busca disminuir el riesgo de accidentes por somnolencia y cansancio.

La iniciativa, de autoría del concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, no contó con el apoyo de 4 cabildantes, quienes dieron la razón a las objeciones presentadas por el distrito, mientras que el resto de los 45 cabildantes estuvo de acuerdo en negarlas.

“Quiero darles las gracias a todos los concejales que rechazaron las objeciones a este proyecto. Este es un proyecto de país, un proyecto de ciudad. Si logramos que acá en Bogotá esos protocolos de fatiga se den, vamos a salvar vidas, no solo de bogotanos, sino de gente que viene a esta ciudad y regresa en bus a sus regiones”, celebró Torrado.

Este proyecto, agrega su autor, “representa un avance para la seguridad vial de la ciudad, al establecer lineamientos que buscan reducir los riesgos asociados al microsueño, la somnolencia y el cansancio extremo durante los trayectos intermunicipales”.

El mismo crea un protocolo obligatorio para gestionar la fatiga en los conductores que operan rutas que salgan de las terminales: Salitre, Norte y Sur.

Hábitos que parecen inofensivos a la hora de manejar, pero que pueden llevarlo a dañar el motor y otras partes de su carro

“Bogotá es la ciudad con mayor número de destinos del país, con tres terminales y 910 rutas, incluyendo trayectos de hasta 22 horas, lo que hace indispensable implementar medidas de prevención y control para evitar la accidentalidad. En un acto de pura mezquindad política, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió objetar nuestro proyecto de acuerdo, que el único propósito que tiene es salvar vidas a través de un protocolo que mida la fatiga y el cansancio en los conductores de rutas”, añadió Torrado.

¿Por qué la Alcaldía de Bogotá objetó este proyecto?

Según el distrito, la Secretaría Distrital de Movilidad considera que se debe objetar por la no competencia del Concejo distrital para presentar la iniciativa, esencialmente porque es el Ministerio de Transporte la autoridad competente para regular la actividad del transporte intermunicipal de pasajeros por Carretera, lo que incluye tanto a las empresas transportadoras como a las terminales de transportes.

Al respecto, el concejal autor reiteró que la iniciativa se soporta en fundamentos jurídicos que facultan al Concejo de Bogotá para dictar normas de tránsito y transporte, así como a la Secretaría Distrital de Movilidad en su función de “Orientar las acciones de control del transporte intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital”, entre otros artículos y lineamientos.

BMW i3 ya tiene ejemplares de prueba: el eléctrico alemán empezaría producción en serie a mediados de 2026
Flota de buses de servicio intermunicipal está lista para transportar a los usuarios que se trasladarán a ejercer su derecho al voto
El proyecto busca gestionar la fatiga en los conductores que operan rutas que salgan de las terminales: Salitre, Norte y Sur.

¿Qué incluirá el protocolo de fatiga?

  • Fases de prevención, monitoreo y control, intervención inmediata y evaluación y seguimiento.
  • Espacios adecuados de descanso para los conductores.
  • Mecanismos de control para la rotación del personal.
  • Identificación de los conductores que operan rutas desde y hacia los terminales.
  • Información actualizada del estado de los vehículos.
  • Modernización de los sistemas de detección de fatiga y cansancio.
  • Identificación de patrones de fatiga.
  • Caracterización de la siniestralidad vial de las rutas intermunicipales.

Noticias Destacadas