Impulsan cambios que pondrían a conductores a cumplir nuevas reglas: decisión está en manos de los tribunales

En manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó el futuro del proyecto de acuerdo que establece un protocolo para gestionar la fatiga y el cansancio en los conductores que salen de las terminales de transporte terrestre de pasajeros en Bogotá, luego de que el Concejo de la ciudad, en plenaria, negara las objeciones presentadas por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

El proyecto busca disminuir el riesgo de accidentes por somnolencia y cansancio. Foto: Getty Images/iStockphoto

La iniciativa, de autoría del concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, no contó con el apoyo de 4 cabildantes, quienes dieron la razón a las objeciones presentadas por el distrito, mientras que el resto de los 45 cabildantes estuvo de acuerdo en negarlas.

“Quiero darles las gracias a todos los concejales que rechazaron las objeciones a este proyecto. Este es un proyecto de país, un proyecto de ciudad. Si logramos que acá en Bogotá esos protocolos de fatiga se den, vamos a salvar vidas, no solo de bogotanos, sino de gente que viene a esta ciudad y regresa en bus a sus regiones”, celebró Torrado.

Este proyecto, agrega su autor, “representa un avance para la seguridad vial de la ciudad, al establecer lineamientos que buscan reducir los riesgos asociados al microsueño, la somnolencia y el cansancio extremo durante los trayectos intermunicipales”.

El mismo crea un protocolo obligatorio para gestionar la fatiga en los conductores que operan rutas que salgan de las terminales: Salitre, Norte y Sur.

“Bogotá es la ciudad con mayor número de destinos del país, con tres terminales y 910 rutas, incluyendo trayectos de hasta 22 horas, lo que hace indispensable implementar medidas de prevención y control para evitar la accidentalidad. En un acto de pura mezquindad política, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió objetar nuestro proyecto de acuerdo, que el único propósito que tiene es salvar vidas a través de un protocolo que mida la fatiga y el cansancio en los conductores de rutas”, añadió Torrado.

¿Por qué la Alcaldía de Bogotá objetó este proyecto?

Según el distrito, la Secretaría Distrital de Movilidad considera que se debe objetar por la no competencia del Concejo distrital para presentar la iniciativa, esencialmente porque es el Ministerio de Transporte la autoridad competente para regular la actividad del transporte intermunicipal de pasajeros por Carretera, lo que incluye tanto a las empresas transportadoras como a las terminales de transportes.

Al respecto, el concejal autor reiteró que la iniciativa se soporta en fundamentos jurídicos que facultan al Concejo de Bogotá para dictar normas de tránsito y transporte, así como a la Secretaría Distrital de Movilidad en su función de “Orientar las acciones de control del transporte intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital”, entre otros artículos y lineamientos.

¿Qué incluirá el protocolo de fatiga?