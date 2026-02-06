Vehículos

BMW i3 ya tiene ejemplares de prueba: el eléctrico alemán empezaría producción en serie a mediados de 2026

La Planta Múnich, modernizada para este fin, ya fabricó varios ejemplares de muestra, preparándose para la fase de producción en serie.

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de febrero de 2026, 6:40 p. m.
La producción en serie del nuevo BMW i3 comenzará en la segunda mitad de 2026.
La producción en serie del nuevo BMW i3 comenzará en la segunda mitad de 2026. Foto: BMW

BMW informó sobre nuevos detalles acerca de la puesta en marcha de la producción de prueba del modelo i3 en su Planta en Múnich, en Alemania, lugar donde los primeros vehículos ya vieron la luz, comenzando así con la fase de preparación para la fabricación en serie de este auto que está estimada para la segunda mitad de 2026.

El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos.
El nuevo BMW i3 ha entrado en su fase de producción de prueba. Foto: BMW

“La producción de vehículos pre-serie es una meta importante para nuestra planta. Por primera vez, hemos construido un BMW i3 completamente en nuestra planta, utilizando tecnología de producción de última generación y procesos digitalmente conectados”, explicó Peter Weber, director de BMW Group Planta Múnich.

“Con la producción ya cerca de la madurez para la operación en serie, nuestros procesos logísticos y de producción están funcionando bajo condiciones reales en todas las áreas de la planta: en nuestra recién modernizada zona de prensas, la nueva línea de carrocería, el área de pintura de última generación y la nueva línea de ensamble, así como en las innovadoras estructuras logísticas. Durante los próximos meses, aplicaremos las lecciones aprendidas del arranque para perfeccionar aún más los procesos para la producción en serie y asegurar un lanzamiento en serie sin contratiempos”, agregó el ejecutivo de la compañía alemana.

¿Cómo funciona la Planta Múnich?

La integración de nuevos modelos comienza con vehículos pre-serie, un paso crucial para prepararse para la futura producción en serie.

Lo que hace única a la Planta Múnich es que un equipo de la instalación ha venido trabajando junto con un equipo de la cercana planta piloto para ensamblar los primeros vehículos en el Centro de Investigación e Innovación (FIZ).

Con la finalización de las nuevas áreas de producción y logística en la Planta Múnich, los vehículos ahora pasan por todos los pasos de producción en sitio. Esto significa que todos los procesos logísticos, equipos de fabricación y operaciones deben funcionar sin problemas.

Aunque las cantidades aún son pequeñas, todas las piezas se suministran a través de los flujos de material designados y se procesan en la línea de producción. Cada pieza y cada paso de producción se examina minuciosamente.

Un enfoque particular está en la inspección de aprobación para los equipos y herramientas de producción de vanguardia, y en cómo estos se integran digitalmente con los sistemas existentes.

La realización de pruebas del sistema para el futuro modelo de vehículo ayuda a identificar más potencial de optimización.

La compañía modernizó su planta con el fin de poder unificar todo el proceso de producción de este vehículo. Foto: Getty Images

En los próximos meses, los esfuerzos se dirigirán a perfeccionar los procesos, basados en los conocimientos adquiridos.

En cuanto a la capacitación del personal, esta se realiza primero de forma virtual y luego pasan “al mundo real”; durante esta fase, los empleados también reciben una capacitación intensiva, inicialmente, utilizando realidad aumentada y ahora, en las nuevas instalaciones y maquinarias.

