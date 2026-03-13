Smart anunció el lanzamiento oficial del #5 a Colombia, un vehículo 100 % eléctrico que llega a complementar el portafolio que la marca tiene disponible en el país.

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El Smart #5 ofrece 590 kilómetros de autonomía. Foto: Smart / API

Se trata de un SUV que viene a competir en el competido mercado del segmento, el cual viene en alza sostenida en los últimos años, desplazando al automóvil como el vehículo preferido en Colombia.

De acuerdo con Fenalco y la Andi, en febrero de este año se registró un aumento del 129 % en el mercado frente al mismo periodo de 2025, con 2.508 vehículos eléctricos nuevos, por lo que el nuevo Smart #5 seguramente tendrá cabida en un mercado que actualmente es dominado por Kia.

El Smart #5 se presenta como el “aventurero progresivo”, integrando capacidades todoterreno, con amplio espacio interior y experiencias digitales inteligentes. Esta propuesta busca responder a las nuevas necesidades de los conductores colombianos, que demandan versatilidad, estilo y soluciones de movilidad más limpias.

Ofrece una estética robusta inspirada en la silueta de un león africano, y este modelo destaca por su silueta cuadrada y robusta, detalles luminosos futuristas y una arquitectura interior que maximiza el espacio para pasajeros y carga.

En términos de experiencia a bordo, el vehículo incorpora pantallas OLED de alta definición, asistente de voz inteligente y un sistema operativo propio que permite controlar múltiples funciones desde una vista 360° del vehículo.

La seguridad también es un atributo importante y mantiene los mismos estándares que ofrece en los modelos #1 y #3. Cuenta con una estructura reforzada con 82 % de materiales de alta resistencia, además de asistentes avanzados de conducción, lo que le permitió obtener una calificación de cinco estrellas otorgada por Euro NCAP, respaldando su propuesta de protección para los ocupantes y el entorno.

En el plano técnico, el Smart #5 se construye sobre la plataforma SEA 2.0 y ofrece configuraciones que alcanzan hasta 637 Hp de potencia, tracción AWD y aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos, en versiones superiores.

Dispone de una batería de 100 kWh con una autonomía de hasta 590 km y una capacidad de carga ultrarrápida del 10% al 80% en solo 15 minutos.

Para uso fuera de carretera, suma cinco modos de conducción off-road (según versión), un despeje al suelo de 197 mm, capacidad de vadeo de hasta 500 mm y capacidad de arrastre de 1,6 toneladas, atributos que lo convierten en uno de los eléctricos más versátiles de su segmento.

El precio de lanzamiento está desde los $ 209.900.000, dependiendo de la versión que se escoja.

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El Smart #5 integra un interior de lujo en la que prioriza la tecnología y el confort. Foto: Smart / API

Con qué carros compite el Smart #5 en Colombia

El Smart #5 entra en una categoría muy específica del mercado: SUV eléctricos medianos premium o “semipremium”, con alto contenido tecnológico, dimensiones cercanas a 4,7 metros y potencias que pueden ir desde 340 hasta más de 600 caballos, dependiendo de la versión.

Es mucho más grande que los Smart #1 y #3, y se posiciona para competir directamente con varios SUV eléctricos que ya se venden o podrían llegar al mercado colombiano.

Tesla Model Y

Es probablemente el rival más directo, ya que ambos son SUV eléctricos medianos, tienen un enfoque tecnológico y digital muy parecido y ofrecen alto rendimiento y buena autonomía:

Smart #5: hasta 590 km de autonomía WLTP y versiones de hasta 646 CV.

hasta 590 km de autonomía WLTP y versiones de hasta 646 CV. Model Y: entre 455 y 533 km WLTP, según versión.

Ambos priorizan software, conectividad y conducción eléctrica avanzada.

El model Y se consigue en Colombia desde $ 119.990.000 en la versión All-Wheel Drive; la opción All-Wheel Drive está en $ 144.990.000.

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El Tesla Model Y es un vehículo que recientemente se ofrece en Colombia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

BMW iX1

Si bien tesl hace parte del segmento premium, el BMW iX1 es el rival nativo del Smart #5. Tienen un tamaño similar, son eléctricos y ofrecen interiores y materiales de alta gama.

Las diferencias pueden marcar el público al que están orientados: BMW da prioridad al lujo y la calidad, mientras que este modelo de Smart resalta mucho más la tecnología, pantallas y diseño futurista. Se consigue desde $ 249.900.000.