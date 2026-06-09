Pico y placa en Bogotá para particulares y taxis desde el miércoles 10, al 14 de junio: así rotará la medida

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá desde el miércoles 10, al domingo 14 de junio de 2026, en la ciudad.

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En tal sentido, para esos días, la medida regirá para vehículos particulares de la siguiente manera:

Miércoles 10 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 11 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 12 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 13 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 14 de junio: no aplica la medida de pico y placa.

La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares y taxis.

Durante estos periodos, los conductores cuya placa no esté autorizada deben abstenerse de circular para evitar sanciones.

Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

La entidad también reiteró que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la plataforma oficial y consultar la modalidad de “Pico y Placa Solidario”, una opción mediante la cual es posible realizar un pago para utilizar el vehículo sin restricciones dentro de Bogotá.

La SDM precisó que el único canal oficial para adquirir esta modalidad es el sitio web institucional, www.movilidadbogota.gov.co, y señaló que el pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de PSE habilitado dentro de la misma plataforma.

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Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, desde el miércoles 10, al domingo 14 de junio de 2026, la medida rige como se describe a continuación, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.