¿Cómo calcular el consumo de combustible de un carro? Siga estos pasos

Todos los modelos y marcas presentan diferentes tipos de consumo de combustible. Algunos carros tienen mayor eficiencia y otros, por aerodinámica, diseño y potencia del motor, terminan siendo más costoso de mantener.

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Este aspecto puede afectar el bolsillo del propietario y la longitud de los trayectos que pueda recorrer. Por esta razón, lo ideal es conocer exactamente cuál es el consumo que presenta el vehículo.

Tener el cálculo permite evaluar su potencia, rendimiento y ayuda a que el conductor mantenga un presupuesto mensual destinado solamente a la gasolina.

Jeep Perú indicó que el gasto de combustible se refiere a la cantidad de litros que un carro necesita para recorrer una distancia determinada. La medición puede expresarse de dos formas: kilómetros por litro (km/L) y litros por cada 100 kilómetros (L/100 km).

“Conocer este dato te permite planificar tus viajes, estimar tus gastos mensuales y, sobre todo, tomar decisiones más informadas al momento de comparar distintos modelos”, explicó la compañía.

Algunos factores que aceleran el gasto de combustible son el uso del aire acondicionado y la conducción por terrenos inestables. Foto: Getty Images

¿Cómo hacer el cálculo?

El método sugerido por Jeep Perú cuenta con cuatro pasos que permiten hacer un cálculo personalizado. Varios vehículos traen una ficha técnica que incluye dicha información, pero la recomendación es realizar la operación matemática en condiciones reales. Estos son los pasos:

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Llenar el tanque de combustible: lo primero es llenar el tanque hasta que el surtidor indique que llegó al máximo. Anotar el kilometraje: escribir el número de kilómetros que marca el tablero del carro. Conducir con normalidad: manejar por todo tipo de terrenos en recorridos normales para conocer el promedio de la rutina diaria. Volver a llenar el tanque: anotar la cantidad de litros que el carro necesitó para llenarse al máximo de nuevo. Para hacer el cálculo, se utiliza esta fórmula: Consumo (km/L) = kilómetros recorridos ÷ litros consumidos.

Por ejemplo, si el recorrido fue de 350 kilómetros y la recarga de 35 litros, el consumo promedio fue de 10km/L y eso indica que el carro recorre 10 kilómetros por cada litro de combustible.

Algunos factores que influyen en el gasto de gasolina incluyen el estilo de conducción, los terrenos irregulares que exigen más al motor o el uso prolongado de aire acondicionado.