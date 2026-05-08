¿El peso de un carro afecta el rendimiento y consumo de combustible?

Cuando las personas desean comprar un carro nuevo, suelen revisar aspectos físicos de diseño, potencia, motor y tecnología. Muchos dejan de lado la importancia del peso del carro, un dato que suele ir incluido en las fichas técnicas.

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El peso influye en la apariencia y el tamaño del carro. Pero además, puede ser un factor diferencial en el desempeño del vehículo a la hora de acelerar y frenar.

Así lo confirmó Kia, que indicó que la masa de cada carro determina la rapidez al acelerar. Además, influye en el equilibrio y la estabilidad del carro. Si este tiene una distribución inadecuada del peso, el automotor realizará maniobras bruscas y sin soltura.

“Un motor que arrastra mayor peso necesita más energía para alcanzar la misma velocidad, reduciendo la agilidad. Por eso, los fabricantes optan por estructuras ligeras que disminuyen la inercia y brindan una conducción más dinámica, sobre todo en zonas urbanas”, explicó Kia.

La mayoría de carros modernos son conscientes del problema del peso y traen materiales con diseños inteligentes que buscan aumentar el control del carro a altas velocidades.

Entre más liviano sea un vehículo, más fácil será manejarlo y más precisión tendrán los movimientos. Además, una mayor carga equivale a un mayor esfuerzo del motor.

Esto también se refiere a llevar más peso dentro del vehículo, lo que incluye a pasajeros y equipaje. Demandar tanto del carro de forma regular puede desgastar los componentes internos.

Kia confirmó que a mayor peso, se gasta más el combustible del vehículo. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

¿Influye en el consumo de combustible?

Kia afirmó que un peso mayor al recomendado aumenta el consumo de combustible del vehículo. Esto se debe a que el carro tiene una demanda de energía elevada, lo que incrementa el gasto.

Los factores que más influyen en el aumento del gasto son la resistencia a la rodadura y la aerodinámica. La fricción con el asfalto está directamente relacionada con el consumo energético.

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“La eficiencia de combustible por el peso de un vehículo depende, en gran medida, de la resistencia que producen los neumáticos y el aire. Un auto más pesado ejerce más presión sobre las ruedas, aumentando el rozamiento con el pavimento”, señaló la empresa.

Algunas de las recomendaciones de Kia son mantener las llantas bien infladas y evitar cargas innecesarias como el portaequipajes para reducir el peso. Adicional a esto, aconseja utilizar carros con materiales ligeros y tecnología eficiente para contrarrestar la importancia del peso.