¿Qué significa la señal de tránsito roja con rayas negras? Evite multas

Las señales de tránsito son un conjunto de símbolos utilizados para guiar y advertir a los conductores en la vía. Su uso incorrecto puede llevar a multas y a riesgos en la carretera tanto para peatones como para otros vehículos.

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El Código Nacional de Transporte explicó que son utilizadas en zonas visibles para ser advertidas por todos los actores viales. Aunque muchas personas lo desconocen, existen diferentes tipos de señales de tránsito.

Las que tienen fondo blanco, símbolos negros y bordes rojos son las reglamentarias. Estas son las más conocidas e indican límites, restricciones y prohibiciones.

Las preventivas son las de color amarillo y letras negras que se utilizan para advertir peligros. Suelen ser utilizadas en zonas de derrumbes o en sectores con resaltos importantes.

También están las informativas, que como su nombre lo indica, informan sobre ubicaciones o servicios cercanos como hospitales, ciudades y aeropuertos. Suelen ser cuadradas o rectangulares y de color verde. Las últimas son las transitorias, de tono naranja, usadas para obras o cierres temporales.

Las señales de tránsito son un conjunto de símbolos que guían al conductor. Foto: Montaje Semana

Señal de tránsito roja con rayas negras

Al ser una señal roja, entra entre las reglamentarias, es decir que su uso es mandatario y no cumplirlo puede acarrear sanciones. La señal indica la obligación de prender las luces bajas o diurnas (DRL).

Estos son los faros delanteros que se utilizan para aumentar la visibilidad de la carretera durante el día. Usualmente son LED blancos y en la mayoría de vehículos se encienden de forma automática.

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En muchos países, es obligación usarlas para circular en las rutas nacionales. Muchas personas creen que la señal se refiere a las luces altas o las de posición. Sin embargo, las DRL (Daytime Running Lights) se destacan por no molestar y por permitir la detección a gran distancia de los vehículos.

Su importancia es dar visibilidad preventiva y permitir que los carros se puedan ver. No busca iluminar el camino necesariamente, sino reducir el riesgo de colisiones en vías que tienen ambos sentidos.

Los vehículos modernos suelen contar con luces diurnas automáticas gracias a una normativa de seguridad. Sin embargo, antes de viajar en rutas nacionales es importante revisar que enciendan una vez arranque el motor.

Al ser luces delanteras y diurnas, una vez cambian las condiciones climáticas y llega la lluvia o la niebla, es obligatorio que los conductores activen manualmente las luces bajas para permitir la visibilidad de los faros traseros.