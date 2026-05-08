Un nuevo ajuste en los precios del combustible entró en vigor en todo el territorio nacional al iniciar el mes de mayo, impactando directamente el bolsillo de los hogares colombianos y el sector transportador.

Exactamente, el aumento que tuvo el precio del galón de la gasolina corriente fue de $400, mientras que para el ACPM (diésel) fue de $200; así lo explicaron la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Gobierno nacional.

Gasolina subirá $400 a partir del 1.º de mayo, confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al terminar la junta de BanRepública

Razón del incremento

El precio del combustible ha sido un tema polémico en la actual administración estatal direccionada por el presidente Petro.

Desde agosto de 2022, cuando inició el periodo gubernamental, hasta hoy, pocos meses previos a la finalización de su mandato, el incremento general ha sido de más de $6.000. Esto, en el marco de una decisión política que buscaba cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Precio de la gasolina: tema polémico en la administración Petro. Foto: Adobe Stock / Presidencia

A principios de este año, se registró un alivio de $500 en el precio del combustible cuando coincidencialmente empezaban a coger fuerza las campañas presidenciales.

Sin embargo, para mayo, el Gobierno le anunció a la ciudadanía el nuevo incremento de $400 que, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se debe a la guerra en Medio Oriente. “La guerra en Irán nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones en el precio de la gasolina e, igualmente, tocar un poco, en menor proporción, el precio del ACPM”, declaró el funcionario.

El MinHacienda, Germán Ávila, anunció que desde el 1 de mayo el galón de gasolina subirá $400 en todo el país. El objetivo con el alza es “evitar desequilibrios fiscales”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/r7wbJ5Ve1Q — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

Ciudades con los precios más altos

De esta manera, se establecieron nuevos umbrales en las tarifas de este importante suministro en distintas ciudades del país.

Los precios no son iguales en todo el territorio nacional, debido a que los costos necesarios para garantizar la prestación del servicio varían según cada región.

Con base en la tabla de precios, publicada por la Creg, estas son las ciudades principales (entre 13) en las que los ciudadanos pagan el combustible más costoso:

Villavicencio: Gasolina $16.391 / ACPM $11.676

Gasolina $16.391 / ACPM $11.676 Cali: Gasolina $16.300 / ACPM $11.724

Gasolina $16.300 / ACPM $11.724 Bogotá: Gasolina $16.291 / ACPM $11.576

Gasolina $16.291 / ACPM $11.576 Manizales: Gasolina $16.264 / ACPM $11.649

Gasolina $16.264 / ACPM $11.649 Pereira: Gasolina $16.236 / ACPM $11.663

Gasolina $16.236 / ACPM $11.663 Medellín: Gasolina $16.211 / ACPM $11.601

Ciudades en donde los precios son más bajos

Según el reporte de la Creg, estas son las ubicaciones donde los ciudadanos pagan menos por galón de combustible:

Pasto: Gasolina $13.887 / ACPM $10.496

Gasolina $13.887 / ACPM $10.496 Cúcuta: Gasolina $14.252 / ACPM $9.453

Gasolina $14.252 / ACPM $9.453 Cartagena: Gasolina $15.881 / ACPM $11.216

Pasto y Cúcuta son las únicas ciudades en donde se paga un precio por galón menor a los $15.000.

La tabla de la Creg incluye 13 ciudades principales del país y es allí en donde se conocen los precios promedio que se manejan en los territorios por galón de gasolina.

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