Gustavo Petro sorprendió con anuncio sobre el precio de la gasolina y lanzó inesperada recomendación a los usuarios

Pese a la disminución que en los últimos meses se estaba experimentando del precio de la gasolina en el país, por decisión del Gobierno nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió con un anuncio.

En ese sentido, el mandatario expresó que, si lo ve necesario, tomará la decisión de subir el precio de la gasolina y mencionó el panorama que tendrá en el mercado el valor del diésel, el cual es clave para el transporte de carga.

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“Si es necesario que suba la gasolina, subirá. El diésel solo mantendrá subsidio en transporte de carga. Recomiendo a usuarios del gas, la gasolina y el diésel pasarse a la electricidad limpia. Paneles solares y carros eléctricos que ya se producen en Colombia. Cocinas eléctricas con paneles solares”, expresó el jefe de Estado.

El anuncio del jefe de Estado se dio en respuesta a un mensaje que publicó en su cuenta de X el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, exfuncionario que llevó a cabo un análisis económico: “Colombia, como otros varios países, enfrenta un delicado dilema: como el precio internacional del crudo se ha incrementado en tal magnitud por la guerra en el Medio Oriente, tiene dos alternativas:

Trasladar al consumidor los mayores precios del crudo o no hacerlo y tratar de aislar los precios domésticos de los internacionales, tratando los mayores precios como subsidios. En tal caso, los costos fiscales de instrumentos como el fondo de estabilización de los combustibles se van a disparar, como la situación fiscal desesperada, resultando nada fácil optar por esta vía.

El dilema no es nada fácil de resolver, pero habrá que enfrentarlo en algún momento. Pero no habrá mucho tiempo y mucho menos si la guerra se prolonga”, anotó el exministro.

Entretanto, hace varios días y de acuerdo con la directriz que salió del Ministerio de Minas, se ordenó inspeccionar las estaciones de gasolina, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la reducción de $500.

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Finalmente, en ese ejercicio se identificó que en las estaciones de Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada, el 20 % de las revisadas no había aplicado la reducción del precio. En consecuencia, incurren en incumplimiento de una instrucción dada por el Gobierno nacional.