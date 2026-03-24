Poco a poco, el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay se ha ido esclareciendo con el pasar de los meses. SEMANA reveló el testimonio de alias El Viejo, quien confirmó que detrás de todo está la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

Miguel Uribe Londoño, papá del fallecido congresista, habló en El Debate de SEMANA acerca de esta revelación y, entre otras cosas, aprovechó para lanzarle un duro dardo al presidente Gustavo Petro, a quien ha señalado de hostigar en repetidas oportunidades a su hijo.

El hoy candidato presidencial le exigió acabar cualquier proceso que se esté adelantando con este grupo armado. “Usted e Iván Cepeda tienen que acabar toda esa paz total”, señaló.

“Eso no sirve, eso es lo que le da vida a los delincuentes. Reconozca por lo menos que eso se tiene que acabar ya, que usted tenga la valentía y el coraje de decir que a raíz de este descubrimiento se acaba el diálogo con las disidencias”, añadió.

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Uribe Londoño afirmó que si Petro toma esta decisión, al mismo tiempo estaría demostrando que los hostigamientos que, según él, le hizo a su hijo, no tendrían ninguna relación con el crimen que se perpetró en un parque de Bogotá.

El papá del senador reafirmó que el máximo mandatario colombiano sí hostigó al congresista y recordó algunas de las veces que utilizó duras frases en su contra. Incluso, mencionó la forma en la que el día del crimen, pocos minutos antes de que todo pasara, había lanzado un trino en su cuenta de X.

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Usted escribió: ‘No pasarán’ y se estaba refiriendo a los senadores que se estaban oponiendo a su constituyente. (…) Esa violencia verbal es la que crea estos problemas porque manda unos mensajes que no son”, comentó.

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El aspirante a la Casa de Nariño reiteró que acabar con la política de paz total le ayudaría al jefe de Estado en la percepción que los colombianos pueden tener de él. “Usted ha hecho mucho daño porque toda esta violencia de los últimos años, incluido el asesinato de Miguel, ha sido por culpa de la paz total”, apuntó.

“Al presidente Petro, que le da tanta tristeza cuando alguien pierde la vida, ¿por qué la de Miguel no valió nada y no le dolió? Yo he sentido eso“, complementó.

De la misma forma, cuestionó duramente al también candidato presidencial, Iván Cepeda, por la forma en la que se ha referido a este magnicidio. “Toda esta paz total hay que acabarla. Usted tiene que contribuir en eso porque esto no puede seguir”, dijo.

“Usted tiene que ponerse del otro lado y no junto a los guerrilleros, a los delincuentes y mucho menos del lado de toda la gente que, de alguna manera, ha permitido que esto pase”, concluyó.