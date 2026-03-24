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Miguel Uribe Londoño se va contra Paloma Valencia: “Hostigó mucho a Miguel y lo hostigó en sus últimos meses de vida”

El candidato presidencial habló con el diario El País de Cali. Asegura que la candidata no pasará a segunda vuelta.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 6:56 a. m.
Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño.
Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

En una entrevista, Miguel Uribe Londoño arremete contra el expresidente Uribe y la candidata Paloma Valencia. El padre de Miguel Uribe Turbay cuenta su versión sobre por qué quedó por fuera de la contienda presidencial en ese partido.

“El señor Uribe, el 1.º de diciembre, resuelve decir: ‘Voy a expulsar a Miguel del proceso’. No tenía por qué; yo no había hecho ningún compromiso con Abelardo de la Espriella, que me había ofrecido la vicepresidencia cinco veces. Desde septiembre le había dicho que yo iba a ganar el proceso en el Centro Democrático: ellas tenían doce años en el Congreso y el 1 % de intención de voto, y yo llevaba cuatro meses en campaña y tenía casi el 5 %. Era el cuarto candidato: Cepeda, Abelardo, Fajardo y yo, pero Uribe quería a Paloma”, aseguró.

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Y luego, narró: “Me humilló, me hizo quedar mal con la opinión pública, y como soy un hombre sereno, educado, pero tengo un carácter enorme, como lo tenía Miguel, y mano firme suficiente para lo que hay que hacer, resolví seguir mi camino, sin pelear. No le tengo rencor, él es un caudillo, el dueño del Centro Democrático. Allí se hace lo que él quiere. O sea, a Miguel lo asesinaron allá también, para que su voz no siguiera en el Centro Democrático”.

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Sobre Paloma Valencia dijo: “En el proceso me cambiaron las reglas de juego siete veces, yo les iba ganando a María Fernanda, Paloma y Paola, y se molestaban muchísimo. Lo mismo habían hecho con Miguel; lo habían hostigado enormemente, pero él les iba a ganar”.

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El candidato asegura que ella no tendrá éxito. “Abelardo de la Espriella va superando a Paloma lejos y así va a seguir. No creo que Paloma llegue a la segunda vuelta”, dijo. También aseguró que “no conozco a Oviedo, pero un hombre muy uribista me escribió que la mejor fórmula es la mía y que va a votar por nosotros. He oído que hay mucha gente, empezando por lo que escribió Fernando Londoño, que no va a votar por ella por haber escogido a ese vicepresidente”.