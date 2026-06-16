“Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior”: Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X que ha estado abierto a interpretaciones.

Iván Cepeda denuncia penalmente a Abelardo de la Espriella por supuesta participación en el “saqueo del sistema de salud”

“Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex… Coming soon. (A.D.L.E)“, dijo.

Además, publicó una imagen con el llamado del “quita visas”, que hace referencia al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien ha sido reconocido por liderar la política de control migratorio de ese país en la que se han quitado varios permisos a extranjeros, entre ellos colombianos.

En la otra imagen se ve la “tigre señal”, que haría referencia a las denuncias que ha hecho el abogado de varios líderes políticos que supuestamente estarían comprando votos a favor del candidato Iván Cepeda, información que De la Espriella ha remitido a Estados Unidos para que puedan ejercer sanciones, entre ellas, quitar las visas de esos funcionarios que puedan estar cometiendo este tipo de delitos.