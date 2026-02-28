“La plata para el magnicidio de mi hijo Miguel provino de Venezuela”: Miguel Uribe Londoño

YESID LANCHEROS: Luego de haber sido expulsado del Centro Democrático, usted decidió continuar con su candidatura presidencial a nombre del Partido Demócrata Colombiano. ¿Qué lo llevó a esa decisión?

MIGUEL URIBE LONDOÑO: Mi hijo, Miguel, iba a transformar a Colombia. Lo que él quería era muy importante para los niños, para los jóvenes, en general para todos los ciudadanos. Su causa era la seguridad. La voz de Miguel no podía quedarse por fuera del debate presidencial y resulta que la asesinaron dos veces: en primer lugar, con su asesinato, y luego con el asesinato moral que me hicieron a mí en el Centro Democrático. Fue una injusticia, me expulsaron del proceso. No violé ninguna norma del proceso, pero esa fue una decisión de Uribe. Él es el dueño del partido. Decidió expulsarme, me sacó. Entonces, silenció la voz de Miguel.

Y.L.: ¿Le dolió?

M.U.: Claro que me dolió, pero no tengo ningún rencor. Le perdono al presidente Uribe que en algún momento se irritara con mi esposa, Delia, y conmigo. La trató como no la debió tratar, pero está perdonado. Tengo un corazón que perdona, no tengo ningún problema con el presidente Uribe.

Y.L.: Es decir, ¿ya se pueden tomar un café?

M.U.: Total, siempre que él quiera. Ojalá le vaya muy bien en las elecciones. Quiero decirle que los colombianos somos víctimas de muchas cosas, de la guerra, del narcotráfico, de la violencia sexual, de la minería ilegal, del clientelismo. Estoy aquí porque soy capaz de interpretar muy bien a todas las víctimas de este país. Somos millones, casi que en todas las familias de Colombia hay una víctima. Hay que empezar a hacer más por las víctimas, no las podemos seguir ignorando. Que los padres no volvamos a enterrar a nuestros hijos.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Miguel Uribe Londoño señaló: “La dignidad del ser humano es lo más importante. A Petro le ha ido muy bien en política social”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: ¿Cuáles son sus grandes propuestas?

M.U.: Lo que veo es que Colombia necesita unión, sin ideologías, sin polarización. Hay un gran número de personas que no quieren los extremos. Por eso quiero unir a todos esos colombianos. Que haya una sola Colombia para todos. Que pueda darnos calidad de vida, seguridad, mejorar el problema de la salud, que nos pueda dar mejores oportunidades. Si tenemos seguridad, vamos a tener inversión. En fin, que podamos solucionar todas nuestras diferencias y que podamos vivir en convivencia pacífica. Que no haya narcotráfico, que es la gasolina de la guerra. Quiero contarle una anécdota del secuestro de Diana Turbay (su entonces esposa), que siempre marcó la vida de mi hijo, Miguel.

Y.L.: ¿Cuál fue?

M.U.: Cuando secuestraron a Diana, en su labor de periodista, ella le escribió una carta en la que le dijo a su padre (el entonces expresidente Julio César Turbay) que no fuera a interceder por Los Extraditables. Dijo que nosotros, la familia, no podíamos poner los intereses nuestros por encima de los intereses del país. Eso marcó a Miguel para siempre. Él decía que ni en política, ni en los negocios ni en la vida se negocian los principios y los valores. Él siempre se rigió así y así vivía. Esta permisividad frente al narcotráfico hoy se debe a una sola cosa: a la paz total. Es la responsable de esta violencia e inseguridad.

Y.L.: ¿Hay que acabar con esa apuesta?

M.U.: Total. No es posible decirle a alguien que siga delinquiendo y que converse. ¿A dónde nos lleva eso? Los procesos de paz no se manejan así. Es necesario volver a combatir el narcotráfico; ya lo hicimos en su momento. Yo participé en el Gobierno del presidente Turbay. Entre 1978 y 1982 fui su secretario económico, y había narcotráfico y grupos ilegales. Todos terminaron presos y se firmó el tratado de extradición con Estados Unidos.

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático

Y.L.: ¿Cree que hay que revivir esa lucha frontal y que haya cero negociación?

M.U.: El narcotráfico nos va a acabar destruyendo la economía, no hay vida, Colombia no tiene futuro. El presidente Trump está empeñado en que eso se tiene que acabar y está bien enfocado. Para fortuna nuestra, el 3 de enero de este año fue un día muy importante, cuando Trump sacó al narcoterrorista dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Ese hombre nos hizo mucho daño. Hace cuatro años mandaba plata para las elecciones. Espero que este año no esté pasando eso y que nos estemos liberando un poquito. La plata para el magnicidio de mi hijo, Miguel, provino de Venezuela.

Delia Jaramillo, esposa de Uribe Londoño, ha sido uno de sus soportes. Recordó que el expresidente Álvaro Uribe se irritó con ellos. “Está perdonado”. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Y.L.: Eso que usted dice es muy grave. ¿La plata que se usó para el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay, tiene origen en Venezuela?

M.U.: Sí, la Segunda Marquetalia (una de las disidencias de las Farc) fue el vehículo que se usó desde Colombia. ¿Quién le dio la plata para mandarla a Colombia y pagar el aparato que cometió el asesinato material de Miguel? Eso está comprobado ya.

Y.L.: ¿Está comprobado?

M.U.: Sí.

Y.L.: ¿Que la plata vino de Venezuela?

M.U.: Sí.

Y.L.: ¿No se sabe quién puntualmente la dio?

M.U.: Todavía no, pero esperamos que un día se sepa.

Y.L.: ¿Quién ordenó el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay?

M.U.: Por ahora hemos llegado hasta la Segunda Marquetalia. Hay que ver quién los usó, porque eso no fue un invento de Iván Márquez, ni del sicario que utilizaron, ni del Zarco Aldinever, que, además, lo mataron. Eso no fue que se lo imaginaron allá. Fue una cosa que se planeó en Colombia. Encontraron ese camino y seguramente utilizaron al Gobierno venezolano de Maduro como cómplice. Esa es una hipótesis mía, no tengo eso comprobado. Pero vamos a llegar.

“Me tildarán de traidor”: José Félix Lafaurie reconoció tensiones en el uribismo y habló de la acusación de la viuda de Uribe Turbay contra Cabal

Y.L.: ¿Usted confía en que se va a esclarecer el magnicidio de su hijo?

M.U.: Tengo todo el deseo, espero que se logre, es un trabajo muy difícil. Felicito a la Fiscalía por lo que han hecho. Miguel estaba incomodando a los malos; basta ver lo que él hablaba en esos días, sus intervenciones en el Congreso. Tomaron la decisión de que a Miguel había que desaparecerlo. Hoy estaría volando de primero en las encuestas, iba a ser el presidente de Colombia, desde entonces se proyectaba como tal.

Y.L.: Usted ha dicho que el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el esposo de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, ha ofendido la memoria de su hijo. ¿Qué pasó?

M.U.: Lafaurie lleva ocho meses atacando a Miguel muerto, para no hablar de ahí para atrás. Es un hombre que destila veneno, odio, una envidia total por todos los demás. A mí me parece que Lafaurie encarna el mal y es muy perverso con lo que está haciendo con Miguel. Lafaurie parece un enviado del diablo en la Tierra con lo que ha hecho en estos días. Que no sea cobarde de seguir hablando de Miguel y de mancillar la memoria de un ser de luz, de un hombre de una estatura moral que le lleva años a Lafaurie. Miguel es un gigante moral y Lafaurie es un enano moral. Lafaurie quiere asesinarlo moralmente. Eso no lo voy a tolerar yo. Les pido a los colombianos que reprochen y rechacen lo que está haciendo Lafaurie con la memoria de Miguel Uribe. No hay derecho que lo venga a involucrar hoy en sus problemas con Álvaro Uribe y Gabriel Vallejo (el director del Centro Democrático). Que se dedique a solucionar sus problemas como pueda, pero que a nosotros no nos meta. Nunca nos hemos metido con él para nada.Los amigos financiaron de forma generosa a Miguel durante los años que estuvo en campaña, todo por encima de la mesa, para que este hombre venga a dejar la sensación de que Miguel dizque gastaba a manos llenas y estaba haciendo algo mal. Miguel no se puede defender de él. Entonces, por eso salgo con tanta molestia. Lafaurie, no sea mala persona, cállese, resuelva sus problemas con su mujer, con Uribe y Vallejo, pero no se meta más con mi hijo.

Miguel Uribe Londoño dice que no hay forma de decir que la Registraduría está cometiendo un fraude. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: En los últimos días, el presidente Petro ha advertido que podría haber un fraude en las elecciones. ¿Qué opina?

M.U.: No hay forma de decir que la Registraduría está cometiendo un fraude.

Y.L.: ¿Qué piensa de los niveles de aprobación que tiene hoy el presidente Petro, que superan el 40 por ciento?

M.U.: Creo que Petro tiene un resultado exitoso en política social y, dicho sea de paso, no solamente la continuaré, sino la ampliaré, porque es lo correcto. El pueblo colombiano necesita ayuda, que se le den las bases para poder mejorar la calidad de vida, tener acceso a la salud, al trabajo, al empleo, a la vivienda, para que tenga una vida digna. La dignidad del ser humano es lo más importante. A Petro le ha ido muy bien en política social.

Y.L.: ¿Le gustó el aumento del salario mínimo en 23,7 por ciento?

M.U.: Sí, y lo asimilamos muy bien en nuestras empresas. Me gusta el concepto del salario mínimo vital. Es para un grupo, una familia, no es para una sola persona. Ahora nos tenemos que concentrar en el 55 por ciento de las personas que están en la informalidad y ganan menos del salario mínimo.

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

Y.L.: ¿Ha pensado en María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, como su fórmula vicepresidencial?

M.U.: Me encantaría. Admiro y quiero mucho a María Claudia. Es una sorpresa que me preguntes esto, pero como soy un hombre frentero y digo lo que pienso y no me pongo con tapujos, tengo que decir que ya tengo muy avanzado un nombre, es una mujer, ya la tengo identificada.

Miguel Uribe Londoño manifiesta que le gustaría que María Claudia Tarazona incursione en política. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: ¿Es una líder gremial?

M.U.: No exactamente, pero sí con una hoja de vida extraordinaria. Por otro lado, creo que hoy María Claudia está en otra tarea, con sus hijos. Pero ella lo haría fenomenalmente bien, es extraordinaria.

Y.L.: ¿A usted le gustaría que María Claudia Tarazona incursione en política electoral, pura y dura, en un futuro?

M.U.: Eventualmente, sí, claro. Ella está muy bien preparada, tiene mucha experiencia. Hoy ella nos ha dicho que está dedicada a sus cuatro hijos. Creo que lo hace muy bien, es una gran mamá. Pero yo sí esperaría que más adelante lo haga. Cuando ella decida.

Fiscalía acusó formalmente a alias el Costeño por ser el cerebro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Y.L.: Si usted no pasa a la segunda vuelta, y se enfrentan Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿votaría por De la Espriella?

M.U.: Lo que pasa, Yesid, es que el que va a pasar a segunda soy yo. Entonces, ¿qué hacemos?

Y.L.: Le hago la pregunta de otra forma: ¿qué opina de Abelardo de la Espriella?

M.U.: Me cae muy bien. Lo aprecio, lo estimo. Soy tal vez uno de los pocos candidatos, si es que hay algún otro, que jamás ha emitido una expresión inconveniente contra Abelardo. Siempre he hablado muy bien de él, me refiero muy bien a él.

Miguel Uribe Londoño dice que no ha tenido oportunidad de encontrarse con Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: ¿Qué le reconoce a De la Espriella?

M.U.: Su valentía, su conocimiento y su trayectoria. Él es un hombre que ha hecho una muy bonita vida, muy bien organizada, y tiene una bella familia.

Y.L.: Es decir, si algún día tuviera que votar por él, ¿lo haría sin problema?

M.U.: Sin problema alguno, claro.

Y.L.: ¿Y qué opina de Iván Cepeda?

M.U.: Es un hombre que tiene también mucho mérito; no lo conozco. Nunca he tenido oportunidad de encontrármelo. No nos conocemos. Está en lo suyo; no estoy de acuerdo con la forma en que él ve la participación del Estado, pero seguramente nos podríamos poner de acuerdo en ciertas cosas. Él quiere acabar con la propiedad privada, con eso no estoy de acuerdo. Él tiene su forma de pensar, pero no me identifico con él.

Y.L.: Junto con la seguridad, el otro gran problema que atormenta a los colombianos es el acceso a la salud. ¿Usted qué haría al respecto?

M.U.: El problema de salud se originó en la corrupción. Hay que tener un grupo especial de investigación para saber la verdad; por ejemplo, si algunas EPS hicieron cosas mal hechas y se robaron el dinero. Todo eso hay que estudiarlo. Hay que entender que tenemos un problema que está afectando a los colombianos. Lo primero que hay que hacer es pagarles a las EPS lo que se les debe; hay que titularizar la deuda. Aquí hay plata para hacer las cosas. He preguntado mucho sobre el sistema, me he reunido con expertos y les pregunto qué está pasando, para entenderlo desde mi rol de empresario.

Y.L.: ¿Y qué le dicen?

M.U.: Por ejemplo, que en el sistema de distribución de medicamentos también hay corrupción porque hay participantes que buscan venderlo al mayor precio; eso es lo que me contestan. Hay que revisar el sistema de distribución. Hay que tomar el toro por los cachos y decir: ¡Esto se tiene que arreglar ya! Yo no sé por qué se demora.

Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía dice que información para imputar cargos a Augusto Rodríguez era “muy precaria”

Y.L.: Sé que una de sus grandes preocupaciones es la descentralización. A diario, uno ve a alcaldes y gobernadores en Bogotá tratando de tocar las puertas de la nación para concretar proyectos en las regiones, y no es fácil.

M.U.: La Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho, una república unitaria, descentralizada, con autonomía de las regiones. Y eso no se ha cumplido. Es importantísimo que se cumpla la descentralización. Entonces, hay que hacer justicia con las regiones descentralizando. Hay que aprobar la ley de competencias para buscar más transferencias hacia las regiones y que puedan tener autodeterminación y resolver cómo gastan. Soy un abanderado de eso. Hay que darles más posibilidades a los gobernadores y alcaldes. También propongo, en el caso de la Policía, que en las seis ciudades más importantes del país y algunas intermedias la Policía dependa directamente de los alcaldes. ¿Qué pasa hoy? Un alcalde le da una orden a un general, y él puede que no la cumpla porque su jefe es el director de la Policía o el presidente, del cual dependen.

Miguel Uribe Londoño asegura que el dolor que enfrenta es enorme y lo acompañará hasta el fin de sus días. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y.L.: ¿Qué propone para Ecopetrol?

M.U.: Es la joya de la corona y es increíble lo que ha pasado. Propongo que el sector petrolero funcione otra vez al máximo. Los recursos naturales no se pueden quedar enterrados, hay que sacarlos. ¿Qué pasa hoy con la minería ilegal? La están haciendo, causando un daño al medioambiente, y está en manos de los grupos armados ilegales. La minería tiene que ser explotada por el Estado. No me opongo a la transición energética, ¿pero cómo la hacemos? Con dinero. Mire estas cifras: en 2022, Ecopetrol ganó 33 billones de pesos; en 2023 fueron 19 billones de pesos; en 2024 fueron 15 billones de pesos; y en 2025 fueron 9 billones de pesos. Todo esto porque el presidente tomó la decisión de que aquí no iba a haber más petróleo. Ecopetrol tiene que volver a ser lo que era.

Y.L.: ¿Cómo ha sido este ejercicio de candidato presidencial?

M.U.: El dolor es enorme y me acompañará hasta el fin de mis días. Cuando me inclinaba en el ataúd de mi hijo, Miguel, en el Salón Elíptico del Capitolio, le decía a Miguel y a Dios que yo me quería meter ahí. Yo le decía a Miguel: “Me quiero ir contigo, no quiero vivir sin ti”. Yo he venido insistiendo en que estoy caminando con Dios y estoy invitando a mis compatriotas a que caminemos con Dios, porque Dios es el que nos tiene que salvar, ayudar y bendecir para que salgamos adelante. Pero me da mucha fuerza, sin duda, levantarme y pensar y ver a Miguel. Pienso en él a toda hora, especialmente me acuesto pensando en él y, además, me duermo muy rápido, pero pensando en él. Por la mañana también, ahí mismo lo veo y es mi fuerza. Él debería estar aquí sentado, contigo, como se sentó durante muchos años.

Y.L.: Claro, conversando, debatiendo.

M.U.: Pero la voluntad de Dios fue que fuera yo, que Miguel se muriera y que yo estuviera aquí. Espero que la voluntad de Dios permita que gane la elección y pase a la segunda vuelta. Y que gane la presidencia de Colombia.

Y.L.: Y que las ideas de Miguel permanezcan.

M.U.: Que perdure su legado, sus ideas, su visión de país, su causa. Su causa es una sola Colombia para que todos vivamos bien, en paz, con seguridad. Yo invito a que nos unamos.