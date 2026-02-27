POLÍTICA

“Me tildarán de traidor”: José Félix Lafaurie reconoció tensiones en el uribismo y habló de la acusación de la viuda de Uribe Turbay contra Cabal

José Félix Lafaurie detalló cómo comenzaron las tensiones en el Centro Democrático antes y después de la muerte de Miguel Uribe Turbay.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 3:31 p. m.
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie y María Claudia Tarazona.
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie y María Claudia Tarazona. Foto: Colprensa.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, detalló cronológicamente cómo empezaron las tensiones en el Centro Democrático —el partido político que ayudó a fundar junto con Álvaro Uribe— antes y después de la muerte del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El ganadero, que hoy hace parte del partido Salvación Nacional, reconoció en una columna de opinión digital que sí renunció al Centro Democrático y que, como era de esperarse, lo tildan de mal perdedor.

“Estoy viejo para pataletas de envidioso, como me calificó Uribe Londoño, pero también para callar ante la opacidad, por lo que, respetuosa y reiteradamente, solicité respuestas… que nunca llegaron”, dijo.

“Sí hay crisis en el partido”, reconoció Lafaurie, un secreto a voces del que pocos hablan y que él puso una vez más al descubierto.

Política

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE.UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Política

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

Mejor Colombia

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

Política

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Política

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

Política

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Política

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

Política

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

Confidenciales

Presidente Petro criticó al Banco de la República, tras conocerse la cifra de desempleo en enero de 2026

Nación

El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa por no rectificar declaraciones contra el fiscal Mario Burgos. ¿De cuánto es?

“Era evidente (la crisis) aun antes del atentado contra Miguel Uribe y su posterior fallecimiento, y los entonces precandidatos lo saben. En octubre de 2024 aceptaron que Miguel se sumara en franca lid, aunque hubo desavenencias —hay que decirlo—, porque muy temprano empezó a gastar en asesores, eventos masivos y publicidad, a un ritmo que no estaba en las cuentas de sus compañeros, lo que generó una directriz del partido, incluido un almuerzo privado con el expresidente”, contó.

Luego vino el fatal atentado y, entonces, todo fue confusión, narró.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio. Estuvo cerca de dos meses en la Fundación Santa Fe, pero falleció hace un mes.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio. Estuvo cerca de dos meses en la Fundación Santa Fe, pero falleció. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Que si Miguel sobrevivía, sería el candidato; no solo fue un anuncio dramático que contrariaba la realidad médica, sino la primera de más insólitas reacciones. Vendría la descabellada acusación de la viuda [María Claudia Tarazona] contra María Fernanda Cabal y su puja con el padre por el favor de Álvaro Uribe, hasta que el expresidente acepta, no sin reparos, la precandidatura de Uribe Londoño”, dijo Lafaurie.

María Claudia Tarazona contó que Cabal, el día del sepelio de Miguel Uribe Turbay, supuestamente le advirtió los escenarios políticos si se lanzaba a la política y tomaba las banderas del fallecido.

José Félix Lafaurie siguió: “A poco andar, el nuevo precandidato empieza a demoler desde adentro. Asiste a los eventos del partido cuando quiere y rechaza a la encuestadora Atlas Intel, mientras sus asesores la contactan hasta lograr su renuncia para evitar ‘riesgos reputacionales’, con lo que se incumple la fecha del 28 de noviembre”.

A renglón seguido, empezó un vaya y venga: “Que ya no encuesta y una nueva fecha para el anuncio oficial, el 6 de febrero, pero ya no de un candidato, sino de varios que irían a consulta interpartidista. A los pocos días ya no era el 6 de febrero, sino el 15 de diciembre, y volvimos a las encuestadoras, pero no una, sino dos, contratadas a las carreras, para elegir el candidato oficial, todo en medio de la renuncia de Andrés Guerra por falta de garantías y la expulsión de Uribe Londoño por sus ‘acercamientos’ a Abelardo en busca de la vicepresidencia”.

Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño
Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

La elección de la última fecha fue otro atropello, días después del cierre de inscripciones al Congreso, lo que representó una expulsión de facto de las candidatas no triunfantes y una confirmación del rechazo del expresidente a la propuesta de llevar a la segunda en votación como cabeza de lista al Senado, dijo José Félix Lafaurie.

Paloma —agregó— “deberá recordarlo”.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie
María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie Foto: SEMANA

“Ese 15 de diciembre se descorren las bambalinas y sale a escena uno de los artífices del entramado: José Obdulio, ‘asesor’ del partido y promotor de Pinzón, el candidato de Santos, publica un libelo indignante para mi familia —'Sin Cabal, Uribe gana’—, en el cual celebra el triunfo de Paloma. El portal Los irreverentes, donde lo publica, hace una curiosa confesión de parte: lo fecha en su encabezado el 15 de diciembre y, a pie de página, aclara que se publicó al día siguiente. ¿Acaso se escribió antes de conocerse los resultados? ¿Cómo los supo?”, preguntó.

José Félix Lafaurie dijo que también lo tildarán de traidor, “pero no traiciono mis convicciones. Lo que pienso lo digo; lo que digo lo escribo. En una anécdota atribuida a Camus, su impresor le advierte los riesgos de publicar un escrito en medio de la invasión alemana, y él responde: ‘Escribir es un acto de resistencia. Por eso debemos publicarlo. La lucidez no basta sin coraje’”.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro alista maletas para un nuevo viaje internacional.

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE.UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Benildo Estupiñán quien busca ganarle la curul afro a Miguel Polo Polo.

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

La Procuraduría busca que los colombianos vivan unas elecciones en paz y con transparencia.

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Paloma Valencia, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

La Registraduría sigue avanzando en medidas para blindar de garantías las elecciones del 8 de marzo.

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Gustavo Petro y el nuevo documento que envió Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral.

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

Este es el momento en que uno de los ministros no firma la planilla de la Asamblea Nacional Constituyente

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

En la sesión se discutieron denuncias sobre presuntas irregularidades en fondos mixtos y el manejo de recursos de regalías.

Duvalier Sánchez tendrá que eliminar polémico video que publicó sobre Dilian Francisca Toro

El esquema también incorpora mecanismos de protección como firmas digitales, registros de auditoría y entornos de ejecución restringidos.

Elecciones 2026: ¿cómo se audita y protege el código fuente del software electoral?

Noticias Destacadas