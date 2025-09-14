Esposa de Miguel Uribe asegura que María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono en el velorio: “Me mira y me amenaza”

María Claudia Tarazona habló por primera vez de lo que ha significado la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay, y reveló varios detalles de las situaciones que tuvo que vivir estos últimos días.

En una entrevista de José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, se refirió a una situación que le llamó mucho la atención: la pareja del candidato presidencial contó la forma en la que la senadora María Fernanda Cabal se acercó a ella en medio del velorio y la hizo vivir un momento incómodo.

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Captura de video: Los Informantes

Todo se dio en el segundo día de velación, ella había llegado muy temprano y le avisaron que la congresista quería hablar. Antes de que Cabal se le acercara, le informaron que la senadora tenía un micrófono en su ropa, por lo que no dudó en pedirle que se lo quitara.

“Cuando se acercó a mí tenía un micrófono, entonces yo le dije: ‘María Fernanda, te puedes quitar el micrófono’. Me dijo que no tenía nada, entonces le dije: ‘Ese que tiene ahí’. Se lo quitó y se lo entregó a alguien”, comentó durante la entrevista.

La situación incómoda fue creciendo a medida que comenzaron a hablar, especialmente por lo que le dijo la precandidata presidencial del Centro Democrático, mientras que detrás de ella estaba su esposo en el ataúd y sus cuatro hijos observando.

“Me mira y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’“, relató.

María Claudia Tarazona asegura que, en el velorio de Miguel Uribe, la senadora María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono. "Me mira y me amenaza: tú no conoces Colombia". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pKC4ajQc0e — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2025

Tras esto, Tarazona indicó que la precandidata presidencial le dio un abrazo y se fue, mientras que ella intentó asimilar lo que había ocurrido. “Salí y me senté y dije: ‘No puede ser’. Una cosa es la política, (...) pero como ser humano no puedes hacer eso”, dijo.

“Tú no puedes coger a una viuda, a la que le acaban de matar a su marido, para amenazarla por el miedo a que haya una contienda política. Eso no puede pasar”, añadió.

La esposa de Uribe Turbay afirmó que para “gobernar hay que ser un buen ser humano”.

“Yo llevo 15 años haciendo política al lado de Miguel, fui su directora y gerente de todas sus campañas. Pero en este momento no voy a hacer política, voy a hacer mi duelo”, dijo María Claudia Tarazona en entrevista con Noticias RCN. @JoseMAcevedo pic.twitter.com/Q7yDZ7bDDC — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 15, 2025

“Cuando tú traspasas esa línea de lo político y te llevas por delante lo que sea, no eres un buen ser humano, no hay un buen ejemplo y eso no puede pasar. Eso no es sano para el país”, concluyó acerca de este episodio.

Esta actitud de Cabal fue muy diferente a la que tuvo la senadora Paloma Valencia, según contó la esposa de Uribe Turbay. “Ella se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda”, manifestó.

Desde el primer día del atentado, la precandidata llegó hasta la clínica y acompañó a toda la familia de su compañero de partido. De hecho, Tarazona confesó que le pidió que le ayudara a controlar a las personas que estaban afuera del hospital, ya que ella se encontraba centrada en la cirugía que le estaban practicando a su esposo.

“Se ocupó de todo lo que yo necesitaba en ese momento y, además, de cuidarme y protegerme a mí. Es muy generosa como ser humano, muy amorosa conmigo y ha sido así todo el camino”, señaló.

🚨"Descarado". Así sería la respuesta de María Claudia Tarazona si el presidente Petro, la hubiera llamado. Reveló además que pidió expresamente que ni el Primer Mandatario ni su gabinete estuvieran en los funerales de Miguel Uribe. @joseMAcevedo pic.twitter.com/YAouS2n3xo — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 15, 2025