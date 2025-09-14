Suscribirse

Esposa de Miguel Uribe asegura que María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono en el velorio: “Me mira y me amenaza”

En una entrevista de José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, María Claudia Tarazona se mostró muy disgustada por lo que pasó con la senadora del Centro Democrático.

Redacción Nación
15 de septiembre de 2025, 12:31 a. m.
María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal
María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal. | Foto: Semana

María Claudia Tarazona habló por primera vez de lo que ha significado la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay, y reveló varios detalles de las situaciones que tuvo que vivir estos últimos días.

En una entrevista de José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, se refirió a una situación que le llamó mucho la atención: la pareja del candidato presidencial contó la forma en la que la senadora María Fernanda Cabal se acercó a ella en medio del velorio y la hizo vivir un momento incómodo.

Esto fue lo que dijo la esposa del congresista.
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Captura de video: Los Informantes

Todo se dio en el segundo día de velación, ella había llegado muy temprano y le avisaron que la congresista quería hablar. Antes de que Cabal se le acercara, le informaron que la senadora tenía un micrófono en su ropa, por lo que no dudó en pedirle que se lo quitara.

“Cuando se acercó a mí tenía un micrófono, entonces yo le dije: ‘María Fernanda, te puedes quitar el micrófono’. Me dijo que no tenía nada, entonces le dije: ‘Ese que tiene ahí’. Se lo quitó y se lo entregó a alguien”, comentó durante la entrevista.

Contexto: María Claudia Tarazona cuenta cómo fue el instante al enterarse de la muerte de Miguel Uribe: “No me querían dar la noticia”

La situación incómoda fue creciendo a medida que comenzaron a hablar, especialmente por lo que le dijo la precandidata presidencial del Centro Democrático, mientras que detrás de ella estaba su esposo en el ataúd y sus cuatro hijos observando.

Me mira y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’“, relató.

Tras esto, Tarazona indicó que la precandidata presidencial le dio un abrazo y se fue, mientras que ella intentó asimilar lo que había ocurrido. “Salí y me senté y dije: ‘No puede ser’. Una cosa es la política, (...) pero como ser humano no puedes hacer eso”, dijo.

Contexto: María Claudia Tarazona revela lo que le habría dicho a Gustavo Petro si la hubiera llamado: “Descarado. Atrevido”

“Tú no puedes coger a una viuda, a la que le acaban de matar a su marido, para amenazarla por el miedo a que haya una contienda política. Eso no puede pasar”, añadió.

La esposa de Uribe Turbay afirmó que para “gobernar hay que ser un buen ser humano”.

“Cuando tú traspasas esa línea de lo político y te llevas por delante lo que sea, no eres un buen ser humano, no hay un buen ejemplo y eso no puede pasar. Eso no es sano para el país”, concluyó acerca de este episodio.

Esta actitud de Cabal fue muy diferente a la que tuvo la senadora Paloma Valencia, según contó la esposa de Uribe Turbay. “Ella se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda”, manifestó.

Contexto: María Claudia Tarazona da su primera entrevista tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Han sido días muy duros”

Desde el primer día del atentado, la precandidata llegó hasta la clínica y acompañó a toda la familia de su compañero de partido. De hecho, Tarazona confesó que le pidió que le ayudara a controlar a las personas que estaban afuera del hospital, ya que ella se encontraba centrada en la cirugía que le estaban practicando a su esposo.

“Se ocupó de todo lo que yo necesitaba en ese momento y, además, de cuidarme y protegerme a mí. Es muy generosa como ser humano, muy amorosa conmigo y ha sido así todo el camino”, señaló.

Por todo ello, María Claudia describió a Valencia como un “buen ser humano”. Incluso, mencionó que más allá de las peleas que podría tener con Uribe Turbay, siempre se han respetado mutuamente.

3. Esposa de Miguel Uribe asegura que María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono en el velorio: "Me mira y me amenaza"

