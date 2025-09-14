En una entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona narró cómo ha enfrentado el inmenso dolor tras la muerte de su esposo Miguel Uribe Turbay. Habló de su fe inquebrantable, de sus cuatro hijos, del duelo, de la esperanza que no ha perdido y de los milagros que sigue viendo en su vida. Y, en medio de esas reflexiones, también contó detalles sobre un momento que le dolió y la indignó. La revelación dejó muy mal parada a la precandidata uribista, María Fernanda Cabal, quien contestó con un comunicado el viernes casi a las 10 de la noche.

Tarazona recordó, en ese diálogo con José Manuel Acevedo, que en el segundo día del velorio de Miguel Uribe en el Congreso, alguien le avisó: “María Fernanda Cabal te está buscando.”

Agregó que, en ese momento, una persona cercana le advirtió que la senadora llevaba un micrófono puesto. Ella se lo vio en su camisa y le dijo: “María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?”. Cabal contestó: “No, es que yo no tengo ningún micrófono”.

Tarazona se lo señaló y la increpó: “ese que tienes ahí”. La senadora respondió que no se había dado cuenta, se lo quitó y se lo dio a una persona de su equipo.

María Claudia Tarazona asegura que, en el velorio de Miguel Uribe, la senadora María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono. "Me mira y me amenaza: tú no conoces Colombia". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pKC4ajQc0e — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2025

“Acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijos y con Alejandro de 4 años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”.

"Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel", dijo María Fernanda Cabal sobre el señalamiento de la esposa de Miguel Uribe. | Foto: Noticias RCN

Tarazona recuerda lo que le dijo: “María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron, me lo mataron por hacer política. ¿Como así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas?”.

La revelación de María Claudia Tarazona dejó al país atónito. Hasta el momento, lo único que se había visto era la ola de solidaridad y cariño que miles de personas habían expresado por la familia del candidato. Las misas, los rosarios, la oración colectiva por su recuperación y luego el dolor compartido por su partida.

Era fácil imaginarse que la situación política en el Centro Democrático era tensa, en medio del dolor que producía el magnicidio de uno de sus líderes y la incertidumbre de quién podría asumir sus banderas. Pero jamás que la tensión había podido llegar a un reclamo en pleno funeral a la viuda de Miguel Uribe.

Para el momento en que Cabal llega a la cámara ardiente en el Congreso, aún no es claro quién recogería ese legado político, era su padre, el exdirector del partido, Miguel Uribe Londoño.

Cabal: “Estoy muy extrañada”

La senadora respondió en un comunicado: “Con todo respeto y con sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que: En efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente".

"Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad”, aseguró María Fernanda Cabal. | Foto: Esteba Vega | Semana

Cabal agregó: “En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad”.