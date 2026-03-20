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Así reaccionó Uribe cuando le preguntaron, en vivo, si se había dañado la relación con María Fernanda Cabal: “Tres palabras”

El exmandatario fue consultado por primera vez sobre lo que ha venido sucediendo con la congresista.

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Redacción Debate
20 de marzo de 2026, 12:54 p. m.
Álvaro Uribe Vélez y María Fernanda Cabal.
Álvaro Uribe Vélez y María Fernanda Cabal. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló en El Debate de SEMANA acerca de la coyuntura política que hay en el país y lo que espera de cara a las elecciones del 2026, donde buscarán la victoria para Paloma Valencia.

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Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue la forma en la que reaccionó por una pregunta sobre María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y con quien se han tenido fuertes diferencias.

La congresista, en diálogo con SEMANA hace algunos días, afirmó que se sintió maltratada al interior de la colectividad política y que, además, percibió que el exjefe de Estado no tenía confianza en un primer momento de que ella, Paloma Valencia y Paola Holguín fueran las candidatas del partido para los comicios.

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Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

Incluso, José Félix Lafaurie también afirmó que él y Cabal estaban muy dolidos con Uribe. Por ello, el expresidente fue consultado sobre este tema en El Debate y, muy a su estilo, se expresó.

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Solo diré tres palabras: todo mi respeto”, dijo.

El exmandatario no respondió de manera directa si la relación entre los dos se había acabado, simplemente agregó: “Ya lo dije, todo el respeto como siempre a la senadora”.

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¿Qué fue lo que dijo Cabal?

En repetidas oportunidades, la congresista ha mencionado que se siente maltratada por el Centro Democrático debido a lo que ocurrió en la elección que dejó a Paloma Valencia como candidata a la Presidencia.

Pese a esto y a diferencia de lo que hizo su esposo, Cabal todavía es militante de esta colectividad y, hasta la fecha, no ha renunciado, aunque confesó en SEMANA que si lo ha pensado.

Entrevista a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

"Por encima está una Colombia libre, eso lo tengo clarísimo. Por eso guardé silencio y he estado al margen. Tengo muchísima gente que me sigue, que me dice qué hacemos, cuál es la instrucción. Hay que salvar al país, hay que seguir defendiéndonos, porque este país no resiste cuatro años más de debacle, destrucción e inmoralidad", dijo.

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No obstante, en ese momento dejó en duda si piensa brindarle todo su apoyo a Paloma Valencia en los comicios después de que ganara la Gran Consulta por Colombia, pese a que la describió como una mujer muy capacitada y preparada.

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Hasta el momento, la congresista no ha revelado los nombres de las personas que siente que la maltrataron en el partido. Sin embargo, su esposo José Félix Lafaurie, también en diálogo con SEMANA, sí dejó en claro que los dos están muy dolidos con Uribe.

"Supongo que María Fernanda está dolida con el expresidente. ¿Usted cree que ella no merecía una llamada de él? Nunca más han vuelto a hablar", contó.

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Y pese a que el Uribe no respondió de manera directa, si dejó ver que hoy en día hay unas grandes brechas entre él y la congresista.