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Álvaro Uribe confesó algo que habló con Juan Daniel Oviedo: “Me autorizó a decirlo públicamente”

El expresidente Álvaro Uribe se refirió en El Debate de SEMANA sobre la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia.

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Redacción Debate
20 de marzo de 2026, 12:35 p. m.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe Vélez y Juan Daniel Oviedo.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe Vélez y Juan Daniel Oviedo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En El Debate de SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe abordó varios temas, entre estos, la candidatura presidencial de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

Precisamente, Uribe confesó algo que habló con Oviedo y que dijo, el economista le autorizó decirlo públicamente.

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Para empezar, el expresidente Uribe dejó claro que no era un secreto que Valencia y Oviedo tienen diferencias ideológicas en varios temas, algo que ha sido duramente cuestionado por diferentes sectores políticos, pero que aún así a ambos los une el respeto por las ideas.

“Pero por ejemplo algo que me he obligado a decir en SEMANA. Esta semana consulté una comunicación en la cual digo, después de haberla consultado. Paloma rechaza la ideología de género…el doctor Oviedo me autorizó a decirlo públicamente que no la culparan. Que respeta la intimidad. Tienen diferencias en cuanto el aborto, pero los une el respeto a lo que defina la Corte Constitucional", destacó el expresidente Uribe en El Debate de SEMANA.

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Y agregó: “Yo por ejemplo no soy partidario del aborto por razones de mi familia. Por ejemplo, cuando mis nueras quedaron embarazadas a los pocos días se supo si iba a ser un niño o una niña. En cambio cuando mi señora estaba embarazada se sabía que era niño o niña cuando nacía”.

El expresidente Uribe también recordó en El Debate de SEMANA que él respetó las tres causales que emitió en su momento la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en Colombia.

O sea que Colombia tiene una Constitución y Juan Daniel y Paloma, con todo respeto acatan la Constitución y respetan la posición que tenga cada uno sobre estos temas”, resaltó el expresidente.

En desarrollo...