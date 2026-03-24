Miguel Uribe Londoño pronostica quién pasará a segunda vuelta entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Mejor gobernante”

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y se escoja el reemplazo de Gustavo Petro. Los colombianos cuentan con múltiples opciones, pero hay unos que destacan por encima de otros y llegan con más fuerza.

Miguel Uribe Londoño, uno de los candidatos, habló en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, se refirió a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. El padre del asesinado Miguel Uribe Turbay dejó en claro que hoy en día tiene grandes diferencias con la militante del Centro Democrático por la forma en la que “hostigó” a su hijo.

Pero más allá de esto, afirmó que entre De la Espriella y Valencia, ve con mejores chances al abogado de pasar a una segunda vuelta. “A mí me parece que a Paloma le faltó coherencia”, dijo.

Uno de los puntos negativos para la candidata, según él, es que escogiera como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo. “Me parece que esa mezcla no cuadra para los electores del Centro Democrático”, apuntó.

Miguel Uribe Londoño hizo petición a Donald Trump y a Marco Rubio para que se sepa toda la verdad del magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño anuncia en SEMANA que demandará al Estado colombiano por el magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay

En ese sentido, sostuvo que hay enormes diferencias entre la visión de país que tiene el exdirector del Dane y la que hay al interior de la colectividad política. “A mí no me importa lo que ellos hayan hecho, pero eso no es coherente con el Centro Democrático”, manifestó.

Esto, desde su perspectiva, le puede llegar a quitar votos a Valencia, contrario a lo que considera que pasará en los comicios con Abelardo de la Espriella. “Creo que él va a tener la posibilidad de ampliar mucho más su electorado”, expresó.

Uribe Londoño dejó en claro que, en estos momentos, tiene más afinidad por el reconocido jurista, por lo que, en caso de que él no pase a la segunda vuelta, no dudará en darle su apoyo al abogado, sea quien sea el contrincante, pero especialmente si es para derrotar a Iván Cepeda.

Miguel Uribe Londoño y su tesis de por qué mataron a su hijo Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño se sincera sobre Paloma Valencia y dice todo lo que piensa de ella: “Espero que no me vaya a perseguir”

“Cepeda no puede ser presidente de Colombia, eso no nos puede pasar a menos que nos diga que va a acabar con la ‘paz total’ y que no va a seguir con lo que tenemos hoy. (…) Si él presenta algo diferente, pues ya será distinto”, explicó.

El candidato afirmó que no está de acuerdo con la dura disputa que hay entre los diferentes sectores políticos y sociales, por lo que ha decidido no meterse más allá de eso.

Por otra parte, contó que, hasta el momento, no ha hablado nada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los últimos meses, aunque dejó abierta la posibilidad de que se pueda dar un posible café entre los dos.

“Yo siempre he sido amable con él, nos conocemos desde que estudiamos juntos en segundo de primaria. Ojalá que le vaya bien; cuando quiera, hablamos. Al final, no tengo rencor; creo que él se equivocó conmigo. (…) Yo siempre estaré listo, pero sigo mi camino”, complementó.