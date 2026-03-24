Miguel Uribe Londoño hizo petición a Donald Trump y a Marco Rubio para que se sepa toda la verdad del magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay

En la edición de la revista SEMANA, que salió el pasado 21 de marzo, este medio reveló en exclusiva el plan que llevó a cabo la Segunda Marquetalia para matar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en hechos ocurridos el año pasado.

SEMANA también dio a conocer el testimonio que entregó ante la Fiscalía Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien fue condenado a 22 años de cárcel por planear el magnicidio del congresista del Centro Democrático.

Lo anterior luego de que así lo ordenara, según el Viejo, José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de Iván Márquez, líder de esa estructura criminal.

Sin embargo, en El Debate de SEMANA, Miguel Uribe Londoño, padre del congresista asesinado, dijo que ahora lo que se debe conocer es quién le dio la orden al Zarco de matar a Uribe Turbay.

Es por ello que Miguel Uribe Londoño, quien hoy en día es candidato presidencial, le hizo una petición en El Debate al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su secretario de Estado, Marco Rubio.

Uribe Londoño les pidió que por favor ayuden a capturar en Venezuela a Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, un desmovilizado de las extintas Farc que luego entró a formar parte de la Segunda Marquetalia y que, según el Viejo, fue quien lo contactó para planear el crimen del senador del uribismo.

Alias Yako, al parecer, estaría en Venezuela huyendo de las autoridades colombianas.

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“Entonces yo le pido al presidente Trump y al secretario Marco Rubio que nos ayuden ellos ahora que tienen el poder en Venezuela a encontrar a Kendry en ese país y que no lo dejen esconder allá”, manifestó puntualmente Uribe Londoño en El Debate.

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia. Foto: Suministrado a SEMANA

Agregó: “Kendry es el que hay que encontrar, porque del Zarco no sabemos si está vivo; está entre las órdenes de captura. Pero nos están diciendo hace seis meses que al Zarco Aldinever lo mataron, que lo mató el ELN”.

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En tal sentido, para Uribe Londoño, capturando a Kendry, este tendría que decir quién le dio la orden de organizar todo el plan que terminó con el asesinato de Uribe Turbay.

Vale destacar que, para las autoridades colombianas, no hay certeza de que José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, haya sido asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela, tal como lo informó el 11 de agosto del año 2025 el Ministerio de Defensa.