Miguel Uribe Londoño y su tesis de por qué mataron a su hijo Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo por cuenta del informe de esta casa sobre la autoría intelectual del magnicidio de su hijo.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay tuvo lugar el 7 de junio de 2025 y el congresista y entonces precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de 2025.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

Padre de Miguel Uribe Turbay envió mensaje a Iván Cepeda luego de que SEMANA revelara detalles del magnicidio del senador

Tras confirmar la autoría de la Segunda Marquetalia en estos hechos criminales, Miguel Uribe Londoño fue consultado respecto a por qué consideraba que su hijo fue asesinado.

“Porque él iba a ser el próximo presidente. Y eso no les convenía, porque él estaba claro con que esta fiesta que han tenido durante tres años y medio se iba a acabar y el narcotráfico iba a tener un problema”, aseguró Miguel Uribe Londoño.

La entrevista completa con Miguel Uribe Londoño:

“Con Miguel, como él decía, los malos tienen que estar en la cárcel. No es al revés, no es que los buenos ahora somos víctimas de los malos. Lo tenía muy claro, lo definía en palabras, con esa tranquilidad y con esa elegancia y esa caballerosidad y educación con la que él hablaba, pero con esa firmeza que no le faltaba porque él se formó..., él se formó con un acto violento”, agregó.

“Porque a su mamá, Diana Turbay, Pablo Escobar, el narcotraficante más sanguinario que ha habido en Colombia, la secuestró y la mató. Y Miguel creció, como lo narra muy bien en su libro, con ese sentimiento que lo transformó”, agregó.

“Él decía que la resiliencia no es que uno se quede sin hacer nada, la resiliencia es transformar el dolor en una fuerza, como la que él tenía para cambiar a Colombia. Entonces, no querían que él fuera, había que silenciarlo. Hoy lo estamos viendo, él hubiera sido el próximo presidente de Colombia. Entonces, por eso, lo mataron”, agregó.

SEMANA reveló la confesión de Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo y condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Contó que el crimen fue autoría de esta disidencia de las Farc.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, confesó el Viejo en un interrogatorio el pasado 9 de febrero, el cual hasta ahora salió a la luz. Cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron quién impartió la orden directa del magnicidio, el Viejo reveló: “La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

Tras el informe de SEMANA, la Fiscalía General de la Nación solicitó y obtuvo siete órdenes de captura contra el denominado estado mayor de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y el señalado coordinador principal del crimen.

Las órdenes de captura están dirigidas a Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho, y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo, y José Aldinever Sierra Sabogal, alias el Zarco Aldinever.

A estas personas se les atribuyen los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. “Esto no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana contratada y que operó como outsourcing, y un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR): la Segunda Marquetalia”, aseguró la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

El trabajo investigativo estableció que Kendry Téllez Álvarez sería el articulador y responsable de la planeación, coordinación y financiación del homicidio, y se habría encargado de contactar a Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, a comienzos de 2025. En su momento, presuntamente puesto en contacto directo con alias el Zarco, en una reunión que programó y organizó en zona de frontera con Venezuela.

Posterior a este encuentro, Téllez Álvarez, al parecer, informó a alias el Viejo que el objetivo sería el senador Uribe Turbay, por cuya muerte se pagarían mil millones de pesos.

La labor de Téllez Álvarez habría estado mediada por instrucciones de mayor jerarquía de la Segunda Marquetalia, orientadas a generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país. “De acuerdo con los criterios estudiados y la cantidad de inferencias y premisas que lo respaldan, así como del informe de perfilación victimológica realizado para este caso, el asesinato del doctor Uribe Turbay fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial de Colombia. Así las cosas, el homicidio reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio”, enfatizó la fiscal general de la Nación.

En nueve meses de actividades investigativas y trabajo articulado con equipos de policía judicial de la Policía Nacional y del CTI, la Fiscalía ha judicializado a nueve de los señalados implicados en el magnicidio. Estas personas se encuentran privadas de la libertad y han sido vinculadas, de acuerdo con su responsabilidad y participación individual en los hechos, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Tres de los procesados están condenados mediante preacuerdo, entre ellos Simeone Peréz Marroquín, el enlace entre los determinadores y la red delincuencial que ejecutó el crimen, quien fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión; Carlos Mora González, quien realizó labores de vigilancia en el lugar del ataque y transportó a otros implicados, sentenciado a 21 años de prisión, y Katherine Andrea Martínez Martínez, quien participó en varias reuniones de planeación y se encargó de recoger la pistola tipo Glock utilizada en el atentado, condenada a 21 años y dos meses de prisión.

Asimismo, el adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado de acuerdo con los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.