“No se le ocurra incendiar el país”: Mauricio Gómez Amín le responde a Carlos Carrillo

Quedan pocos días para que los colombianos acudan a las urnas y elijan al próximo presidente de Colombia, entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Mientras llega el domingo 21 de junio, Mauricio Gómez Amín, jefe de debate del candidato De la Espriella, se refirió en El Debate de SEMANA a las recientes declaraciones de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), quien dijo en una entrevista que si pierde el petrismo en las urnas el próximo 21 de junio, “indudablemente se va a incendiar el país”.

“Carlos Carrillo amenazó al país en estos días y dijo que si Abelardo es presidente, el 22 de junio incendian a Colombia. Pues yo le quiero decir a Carlos Carrillo, al señor Petro y al señor Cepeda, que somos más los colombianos decentes, trabajadores, que queremos un país mejor, que los que quieren caos, violencia y destrucción. No lo vamos a permitir y hoy sabemos que la comunidad internacional nos respalda, nos acompaña. Colombia es un país de instituciones; en Colombia hay contrapesos, hay altas cortes, hay medios de comunicación; esto no es una dictadura, señor Petro”, dijo Amín.

Y agregó en El Debate: “Señor Cepeda, no se le ocurra incendiar el país el lunes 22 de junio, porque Colombia entera no se lo va a permitir”.

Por otra parte, frente a la expectativa que hay desde la campaña de Abelardo de la Espriella frente a las elecciones del 21 de junio, Amín dijo que no cabe duda de que ganará la Presidencia de la República.

“La votación de Abelardo en primera vuelta es la más alta en la historia de Colombia, superó los 10 millones de votos, y nosotros estamos seguros de que, de la mano de Dios, en segunda vuelta, Abelardo estará por encima de 14 millones de votos. Será la votación más alta de un presidente en la historia política de Colombia y será gracias al fervor del pueblo, gracias a que hay un pueblo que se levantó y hay un pueblo que no le perdona a Petro la traición”, aseguró Amín.

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El jefe de debate del candidato Abelardo de la Espriella también dijo que hay una responsabilidad muy grande desde esa campaña con los colombianos.

“Tenemos una responsabilidad muy grande y es cumplirle a Colombia. Como dice Abelardo, él no promete, él se compromete; él no es un político, él es un empresario, un emprendedor, que quiere cambiar la política para siempre”, destacó Amín en El Debate.